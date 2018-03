Construction de la nouvelle chancellerie ivoirienne au Mali : Magouilles autour d’un projet de 2 milliards FCFA - abamako.com

Politique Construction de la nouvelle chancellerie ivoirienne au Mali : Magouilles autour d'un projet de 2 milliards FCFA Publié le lundi 5 mars 2018 | Mali Horizon

La communauté ivoirienne du Mali est sur les nerfs et menace d’organiser un sit-in sur l’ambassade (en location à des millions par mois), sise à un pas de l’hôtel Radisson Blu. Elle proteste contre la mauvaise gestion des 2 milliards F CFA débloqués pour la construction de la nouvelle chancellerie de ce pays à Bamako, avec résidence des représentants diplomatiques.



Selon nos sources, le chantier, dont le site est juste derrière l’hôtel Sheraton, dans l’ACI 2000, à quelques encablures de la Cour constitutionnelle, a un coût estimatif de 2 milliards de nos francs. Ce chantier, dont le maître d’ouvrage est l’ambassadeur Samuel Ouattara, a démarré en 2017 en présence du ministre des Affaires étrangères, Albert Mabri Toikeusse (en visite au Mali) et le délai d’achèvement des travaux est fixé à décembre prochain. Mais, il nous revient que le projet est très mal géré. L’ambassadeur a donné le marché à un architecte ivoirien d’origine libanaise, ayant construit le marché les Halles de Bamako et le marché Forum d’Adjamé en Côte d’Ivoire. Celui-ci va sous-traiter le projet avec d’autres moins recommandables.



Un premier architecte va encaisser la rondelette somme de 100 millions F CFA mais n’a pas respecté les engagements sur l’évolution du chantier. Il sera même convoqué au camp I de la gendarmerie avant que l’affaire ne finisse par être géré à l’amiable…



Un second architecte va empêcher la bagatelle de 70 millions F CFA mais les travaux traînent et aujourd’hui, selon des cadres Ivoiriens, le chantier est à seulement 15 % de réalisation.



Récemment, une Ivoirienne établie ici dans la restauration a été citée comme ayant encaissé 7 millions F CFA pour la livraison de certains matériaux de construction. Ce qu’elle n’a pas fait mettant la communauté de ses compatriotes dans tous les états. Ceux-ci ont tenu des réunions récentes sur l’évolution lente du projet et menacent de tenir un sit-in de protestation à l’ambassade du pays pour dire leurs quatre vérités à l’ambassadeur Samuel Ouattara.



Voulant recouper ces informations, nous nous sommes rendus à l’ambassade pour frapper à la bonne porte. Le représentant diplomatique de la Cote d’Ivoire au Mali, Samuel Ouattara (présent) a simplement chargé son secrétaire, un certain M. Konan de nous donner les contacts téléphoniques de deux responsables de l’Association des Ivoiriens du Mali.



Le président de cette association, Adama Soro, a expliqué qu’effectivement le projet est très mal géré alors que l’Etat ivoirien a déjà débloqué l’argent. Et de témoigner qu’il a personnellement déboursé 500 000 F CFA pour une fois « dépanner les ouvriers mécontents sur le chantier pour n’avoir pas été payés. Cette somme m’a été remboursée en plusieurs tranches. Il a indiqué avoir appris qu’une Ivoirienne établie dans l’immobilier (de l’immobilier à la restauration, un petit pas vite franchi ?) a pris de l’argent pour livrer des matériaux de construction et ne l’aurait pas encore fait. Et de souligner que lors d’une assemblée générale de en date du dimanche 18 février, la communauté ivoirienne a vivement protesté contre la gestion de ce projet par l’ambassadeur Samuel Ouattara.



Pour Adama Soro, le représentant diplomatique de Cote d’Ivoire au Mali doit s’expliquer sur cette affaire car le président Alassane Ouattara ne veut plus laisser impuni des cas de mauvaise gestion avérée de l’argent du contribuable ivoirien.



Affaire à suivre.



Bruno D SEGBEDJI