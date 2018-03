Le Chef de la MINUSMA se rend à Gao auprès des Casques bleus du contingent bangladais - abamako.com

News Politique Article Politique Le Chef de la MINUSMA se rend à Gao auprès des Casques bleus du contingent bangladais Publié le lundi 5 mars 2018 | MINUSMA

Le Représentant spécial du Secrétaire général et Chef de la MINUSMA, Mahamat Saleh Annadif, s’est rendu à Gao pour présenter ses condoléances aux Casques bleus du contingent bangladais stationnés sur place. Tweet

Le Représentant spécial du Secrétaire général et Chef de la MINUSMA, Mahamat Saleh Annadif, s’est rendu, aujourd’hui, samedi 3 mars, dans la Cité des Askia, pour présenter ses condoléances aux Casques bleus du contingent bangladais stationnés sur place. Il était accompagné du Commandant de la Force onusienne, le Général Jean-Paul Deconinck.



Après une minute de silence observée en mémoire des quatre Casques bleus bangladais tués le 1er mars 2018 par une attaque à l’engin explosif improvisé dans la région de Mopti, M. Annadif a déclaré devant tous les éléments du contingent bangladais réunis au “Super Camp” de la Mission onusienne : « J’ai tenu personnellement à venir vous voir et vous présenter de façon solennelle et officielle, mes condoléances les plus attristées ». Il les a ensuite rappelés ce qui suit : « nous évoluons dans une Mission difficile, mais quand de tels drames se présentent, c’est le moment de marquer notre solidarité et compassion ».



« Nous sommes engagés dans ce processus de paix et quoiqu’il arrive, nous continuerons à remplir notre mission » a rassuré le général de brigade bangladais et commandant du secteur-Est de la MINUSMA à Gao, A.T.M. Zaman Anisuz.