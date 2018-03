Sabotage des accords de paix: le MNLA adhère à un nouveau groupe indépendantiste - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Sabotage des accords de paix: le MNLA adhère à un nouveau groupe indépendantiste Publié le lundi 5 mars 2018 | Le Procès Verbal

© RFI par DR

Mahamadou Djeri Maiga, vice-président du MNLA et sa délégation sont à Alger pour discuter des accords de paix, le 16 juillet 2014.

Tweet

Réunie à Marrakech, au Maroc, du 16 au 18 février 2018, l’Assemblée Mondiale Amazighe, la nouvelle partenaire du MNLA, exige l’indépendance de l’Azawad comme unique solution au retour de la paix et de la stabilité dans « le Grand Sahara ».



Le Mouvement national de libération de l’Azawad (MNLA), membre influent de la Coordination des mouvements de l’Azawad (CMA), a adhéré à l’Assemblée Mondiale Amazighe (AMA), une organisation ethnolinguistique berbère dont la 9ème assemblée générale s’est tenue à Marrakech, au Maroc, les 16, 17et 18 février 2018. Ont pris part à cette assemblée les délégués d’associations amazighes des pays d’Afrique du Nord et de la Diaspora, ainsi que les représentants de certains peuples indépendantistes tels que les kurdes, les catalans et, bien sûr, les séparatistes maliens du MNLA.



Au cours de cette session, il a été fait le point du combat pour l’indépendance des territoires revendiqués par les membres de l’organisation. A l’issue des travaux, il a été pris des résolutions pour chaque pays membre. Ainsi, l’Assemblée:



– Affirme que la clé de la stabilité dans la région du Grand Sahara consiste à octroyer à la région de l’Azawad une autonomie politique élargie qui permette à la population locale de s’autogérer, loin de l’exploitation adoptée par le gouvernement de Bamako ;



-Confirme que la paix et la stabilité véritables dans l’Azawad passent par la reconnaissance de la composante amazighe touarègue et par l’édification d’un Etat civil, fédéral et pluriel;



-Demande la mise en œuvre des dispositions et des principes des chartes internationales des droits de l’homme et des peuples, ainsi que le droit à l’autodétermination des peuples, au niveau politique, économique et culturel…



– Appelle les Nations Unies et les pays occidentaux à faire pression sur le régime malien pour satisfaire tous les droits des Touaregs de l’Azawad;



-Confirme son soutien absolu aux Amazighes de l’Azawad jusqu’à satisfaction de toutes leurs revendications légitimes et appelle à la satisfaction des revendications de tous les Touaregs ».



Le MNLA n’en est pas à son coup d’essai



Ces résolutions prennent le contre-pied des engagements du MNLA envers l’Etat malien et la communauité internationale. Signataire de l’Accord pour la paix et la réconciliation au Mali, le MNLA y déclare, en effet, son intention de respecter l’intégrité territoriale du Mali. Mais ce mouvement n’en est pas à son premier reniement. De fait, il a adhéré à l’Organisation des Etats Africains Émergents (OAES), une organisation intergouvernementale qui soutient l’autodétermination des peuples en Afrique. Il aussi membre de la Fédération des Régions et Peuples Solidaires (R&PS) qui soutient le fédéralisme en faveur de ses membres.



Pour couronner le tout, le 12 janvier dernier, avec ses amis de la CMA, les délégués du MNLA ont effectué un voyage aux Etats-Unis sur invitation de l’ONG « Independant Diplomat ». Cette organisation non gouvernementale fondée en 2004 par l’ancienne diplomate britannique Carne Ross a pour but de donner des conseils et une assistance en matière de stratégie diplomatique et technique aux gouvernements et aux groupes politiques non reconnus au plan international. Parmi les projets de l’ONG figure un lobbying pour aider le Kosovo à devenir un nouvel État. Elle a déjà aidé à la partition du Soudan pour créer le Soudan du sud. Elle est aussi pour beaucoup dans la création du Somaliland et est sollicité par les indépendantistes de Chypre et du Sahara occidental. Alors question: comment le MNLA peut-il participer à des congrès séparatistes alors qu’au même moment, il est signataire, avec le gouvernement malien, d’accords qui prétendent respecter l’intégrité du territoire malien ? Comment ces agissements du MNLA ne suscitent-ils aucune réaction publique du Mali ni de la communauté internationale ? Pourquoi le Maroc prête-t-il son concours à ces simagrées ? Par défiance envers l’Algérie ? Ces simples questions de bon sens permettent de comprendre que les accords de paix censés ramener la stabilité au Mali ne sont que de la poudre aux yeux.



Abdoulaye Guindo