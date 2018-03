Visite du Président Recep Tayyip Erdogan: les engagements concrets - abamako.com

Visite du Président Recep Tayyip Erdogan: les engagements concrets Publié le lundi 5 mars 2018 | Info Matin

La visite de 24 heures du président turc, Recep Tayyip Erdogan, dans notre pays, malgré le fait qu’elle ait été tenue au pas de course, aura tenu toutes ses promesses, en termes de signature d’accords et de bonnes nouvelles annoncées par l’hôte de marque. En plus des huit accords de coopération signés, le président turc s’est engagé à la mise en place, dans notre pays, d’une ligne de Métro bus afin de rendre fluide et moderne la circulation routière à Bamako ; à augmenter en fourniture l’électricité de 40 à 140 mégawatts, à travers une entreprise turque évoluant sur place en vue de booster l’industrialisation dans notre pays, ainsi que la rénovation d’une mosquée à Koutiala. C’est du moins, les principales annonces faites lors de la déclaration de presse conjointe par les Présidents IBK et Recep

C’est aux côtés d’Emine, son épouse, vêtue d’une chemise-costume grise et coiffée d’un foulard vert clair, que Recep Tayyip Erdogan est arrivé, le vendredi 2 mars à 14 heures 24 minutes, à Bamako, dernière étape d’une tournée africaine qui l’a conduit d’abord en Algérie, en Mauritanie puis au Sénégal. Accueilli à l’aéroport international Modibo Keita par le Président de la république, Ibrahim Boubacar Keita, le chef de l’État turc a eu droit tous les honneurs dus à son rang d’invité et d’hôte de marque avant de s’entretenir en tête-à-tête avec le locataire de Koulouba.



Lien historique et culturel

Certes, Erdogan n’était pas en terre inconnue, puisqu’il s’agissait de sa toute première visite en tant que président de la république de Turquie, dans notre pays. Mais l’homme fort d’Ankara n’était pas du tout dépaysé lorsque c’est lui-même qui relève qu’il n’a jamais considéré le Mali comme un pays lointain. Car pour ce qui lui concerne, la ville de Tombouctou est la ville jumelle d’Istanbul. Et, c’est à cause de ce lien historique et culturel qu’il entend renforcer la coopération entre son pays et le Mali.

Le ton ainsi lancé dénote de la volonté des deux chefs d’État de hisser les relations de nos deux pays à hauteur d’attente et d’espérance.

Voilà pourquoi, en plus des entretiens que les deux présidents ont eu sur les hauteurs de Koulouba, cette visite mémorable de Recep Tayyip Erdogan, accompagné, pour la circonstance, d’une importante délégation d’hommes d’affaires turcs, des ministres ainsi que plusieurs hauts responsables de l’Administration turque, a été l’occasion entre la partie malienne et turque de signer 8 accords de coopération dans les domaines de la Promotion et à la Protection réciproque des Investissements ; des technologies de l’Information et des archives diplomatiques ; des hydrocarbures, des mines et des minéraux ; de la Santé et des sciences médicales ; de l’Éducation ; des Sports ; des services religieux ; ainsi que dans le domaine de l’Énergie.

« Ces accords réconfortent la coopération entre la Turquie et le Mali. Tout ce qui a peu ou prou contribué à la promotion de l’homme, au développement du pays, vous en avez eu souci », a déclaré, de son côté, le chef de l’Etat Ibrahim Boubacar Keita qui ajoute que le Mali et la Turquie sont deux grands pays musulmans que l’histoire a rendus proches, mais dont la géographie les a éloignés.

Pour le président IBK, son homologue turc contribue, par ses actions, au développement et à la prospérité des pays musulmans. Comme quoi il était temps que vienne enfin un leadership affirmé de l’identité des musulmans pour dire notre présence au monde, pour dire notre dignité au monde.

« Cher ami vous l’avez fait avec honneur et soyez certain que nous sommes solidaires de ce combat d’honneur que vous menez. Nous sommes convaincus que votre combat n’est pas un combat d’égo, il est pour le respect de la dignité humaine. En cela, vous avez mérité notre confiance et notre estime.

Je ne dis pas cela pour vous flatter. Non ! Je suis de l’engeance des hommes qui disent ce qu’ils pensent ce qu’ils sentent », a affirmé le président IBK lors de sa déclaration à la presse à l’issue de la visite de son hôte.



Soutien à la lutte antiterroriste

Dans le détail, Ankara apportera son aide au Mali dans les domaines de la lutte contre le terrorisme.

Le président turc, qui a été élevé à la dignité de Grand Croix de l’Ordre national, la plus haute distinction honorifique de notre pays, a indiqué avoir traité avec son homologue malien des questions de développement dans le processus de paix et d’entente qui revêt une grande importance pour le Mali. Précisant que le Mali avait réellement souffert du terrorisme, M. Erdogan s’est dit prêt à assurer tout soutien à notre pays.

« Nous sommes aux côtés de nos frères maliens quand il s’agit de la lutte antiterroriste. La semaine dernière, nous nous sommes engagés pour apporter un soutien de 100 millions de dollars à la force du G5 Sahel lors de la réunion des donateurs qui s’est tenue à Bruxelles. Car le terrorisme ne fait pas de distinction entre la religion, la langue, l’appartenance ethnique ou l’identité d’une personne », a déclaré le Président Erdogan ajoutant que toute personne qui assimile le terrorisme à une identité ethnique ou religieuse sert les intérêts du terrorisme.

Je constate actuellement que le monde entier est au courant de l’indifférence de l’Occident quand il s’agit de la lutte antiterroriste. Mais notre lutte contre les organisations terroristes continue, en Syrie, de façon intense.

Le président Erdogan a affirmé que 2 348 terroristes avaient été neutralisés dans le cadre de l’opération Rameau d’olivier, tout en soulignant que « quiconque associe les organisations terroristes à une quelconque identité religieuse ou ethnique facilite la tâche de celles-ci ».

« Nous ne sommes pas opposés uniquement aux organisations terroristes visant notre pays, mais à toutes les organisations. Les cibles des organisations terroristes comme Daesh, al-Qaïda et Boko Haram sont avant tout les musulmans. C’est pourquoi nous attendons plus de sensibilité à cet égard par les pays occidentaux », a déclaré M. Erdogan.



Renforcement de la capacité énergétique

Autre sujet abordé par le président IBK et son hôte de marque : la sécurité militaire. Sur ce plan, la Turquie, dans le cadre de ses engagements pris dans le concept du plan d’action Turquie-Mali, a fait des dons de matériels en 2017 aux forces de sécurité du Mali. Au cours de sa déclaration à la presse, le président turc a promis que la TICA poursuivra ses projets humanitaires et ses projets de développement au profit du Mali tout en se félicitant de la rénovation de l’Assemblée nationale par son pays qui traduit l’excellence de la coopération diplomatique et parlementaire entre nos deux pays.

En plus de ces actions réalisées dans notre pays, le président Erdogan a cité d’autres projets turcs qui sont exécutés et achevés avec succès comme l’école des sourds et malentendants à Bamako. Si ces types d’activités continueront à être exécutées et renforcées, le président turc s’est engagé à l’exécution d’autres projets comme la restauration d’une mosquée à Koutiala.

Les deux chefs d’État ont également eu des échanges dans les domaines de l’éducation et de la culture. Déjà, la Turquie offre beaucoup d’opportunités d’éducation aux enfants et aux jeunes maliens grâce aux bourses à eux offertes par le ministère turc des Affaires religieuses. Cette tendance sera revue à la hausse, a-t-il promis.

Maliens et Turcs ont par ailleurs signé d’autres conventions dans divers domaines tels que l’économie, l’énergie, la technologie, le sport.

Pour le président turc, la signature de ces accords boostera la coopération entre nos deux pays tout en donnant un nouvel élan à leurs relations avec des résultats fructueux.

Dans le domaine énergétique, l’homme fort d’Ankara a cité l’exemple d’une entreprise turque qui évoluera dans notre pays avec un potentiel énergétique de 40 mégawatts.

Mais informé par son homologue malien de l’insuffisance de ce potentiel énergétique pour les besoins de la consommation et du développement industriel du pays, le Président Edogan a instruit au PDG de la société turque d’augmenter la capacité de l’entreprise de 40 à 140 mégawatts. Toute chose que le responsable de l’entreprise s’est engagé à exécuter, dans un délai de six mois.

Pour le président turc, l’exécution de ce projet permettra à coup sûr pour le Mali d’absorber un large déficit de ses besoins énergétiques, mais aussi d’augmenter la capacité en fourniture l’électricité pour booster l’industrie malienne.



Un projet de Métrobus

Impressionné et frappé particulièrement par le problème de trafic et d’embouteillage à Bamako, tout au long du cortège présidentiel, le menant à Koulouba, par le manque de transport public, le président Ergogam, par le pragmatisme qui le caractérise, a proposé au président IBK qui l’a accepté, l’idée d’installation dans notre pays du projet de Métrobus à l’image de celui qui existe à Ankara. Lors de sa déclaration à la presse, l’hôte de marque du président IBK a annoncé solennellement que des experts turcs seront à Bamako dès la semaine prochaine pour les études concernant la construction et la mise en place de ce projet phare de Métrobus afin de rendre fluide et moderne la circulation routière dans la capitale.

L’organisation terroriste guléniste/structure d’État parallèle FETO/PDY qui a orchestré la tentative de coup d’État du 15 juillet 2016 a également été traitée lors de la rencontre entre les deux personnalités, M. Erdogan saisissant l’occasion pour remercier son homologue Keita de la solidarité témoignée par son pays dans la lutte contre cette organisation terroriste. « Je voudrais remercier mon frère Keita de la solidarité dont il a fait preuve envers notre pays », a-t-il déclaré.



Par Mohamed D. DIAWARA