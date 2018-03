Gao : Les arabes veulent la traduction devant la justice les auteurs de meurtres et d’assassinats - abamako.com

News Région Article Région Gao : Les arabes veulent la traduction devant la justice les auteurs de meurtres et d’assassinats Publié le mardi 6 mars 2018 | L’Indicateur Renouveau

Interrogé par RFI, le chef coutumier songhaï de Gao, Moussa Soumah Maiga, estime que ces mesures permettront d’apaiser les tensions entre les communautés. Oui, pour ces mesures, mais si on veut régler en profondeur le problème, il faut arrêter et traduire devant la justice les auteurs de meurtres et d’assassinats, affirme de son côté Ould Mataly, un leader de la communauté arabe.



