Reconnaissance de Mérite : El Hadji Bandiougou Doumbia médaillé du Mérite National

Sous l’égide du Secrétaire général du Ministère des Affaires religieuses et du Culte, M. Ahmed Mohamed Yahya, non moins représentant du Ministre, a eu lieu, le jeudi 1er mars 2018, la cérémonie de remise de distinction honorifique. Au nombre des personnalités distinguées, figure El Hadji Bandiougou Doumbia, guide spirituel de l’Association « NOUROUDINE ISLAMIA ».



Les travaux de ladite cérémonie se sont déroulés dans la salle de conférence du Ministère en question en présence du Grand Chancelier des Ordres nationaux. Toutes les nations ont, à un moment donné de leur histoire ressenti la nécessité de mettre en exergue certains valeurs communes, Bravoure, ténacité, solidarité, dignité, don de soi, dévouement, conscience professionnelle, loyauté, efficacité, fidélité entre autres. Celles-ci ont chanté, magnifié des hommes et des femmes qui ont fait honneur à leur pays.



Cette tradition multiséculaire qui met à l’honneur les mérites fait partie de la culture du Mali. Selon le Grand Chancelier des Ordres Nationaux, la grande chancellerie des ordres nationaux du Mali, participe depuis l’indépendance à la perpétuation de cette culture du mérite par la remise de distinction honorifique, sous l’autorité du Président de la République marquant ainsi la reconnaissance de la nation à des hommes et à des femmes, parfois anonymes qui ont mis leur compétence, leur savoir, leur savoir-faire au service de l’essor du Mali.



‘’Vos qualités et vos mérites reconnus par vos responsables hiérarchique ont été confirmés et validés par le Président de la République, Grand maitre des ordres nationaux’’, souligne l’orateur.



Cette décision de décoration, pour le secrétaire général du Ministère, Ahmed Mohamed Yahya, constitue une marque de confiance pour les efforts constats pour le rétablissement de la Paix dans notre pays.



Ce geste de remise de décoration des leaders religieux du Mali, pour Imam Salia, est une preuve de reconnaissance du rôle actif des leaders religieux.



Le Récipiendaire, Bandiougou Doumbia, souligne que cette distinction est une preuve de reconnaissance des plus hautes autorités. ‘’Je suis très content, car cette distinction va me permettre de faire plus que ce que je suis en train de faire pour le Mali en matière de la religion. ‘’Nous le faisons pour Dieu, mais si les hommes ont reconnu, cela doit te pousser à redoubler d’efforts. ‘’, Dit-il. Il a salué le Président de la République et l’ensemble des membres de son gouvernement pour cette reconnaissance singulièrement au Ministre des Affaires religieuses et du Culte. Bandiougou Doumbia est désormais élevé au grade de Médaillé du Mérite National avec Effigie Abeille.



DMK