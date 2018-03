Électrification rurale : 10 milliards pour éclairer le cercle de Macina - abamako.com

Électrification rurale : 10 milliards pour éclairer le cercle de Macina
Publié le mardi 6 mars 2018 | La Preuve

Au Mali, on peut affirmer que personne n’est laissé pour compte dans le domaine de l’énergie. Progressivement et méthodiquement, le ministère en charge de cette question procède au soulagement des populations. D’un montant global de 17,06 millions de dollars américains, soit environ 10 milliards de FCFA, pour une durée de 3 ans, ce projet d’électrification concerne 24 villages du cercle de Macina.



Le présent projet s’articule autour de deux composantes, à savoir: la réalisation de deux centrales solaires à Sarro et à Saye dans le cercle de Macina et le développement des capacités de l’Agence malienne pour le développement de l’énergie domestique et l’électrification (Amader), en charge de l’exécution du projet.



Projet d’investissement, le Pesdr contribue aux efforts du gouvernement du Mali dans sa politique de desserte en électricité dans l’ensemble du pays, pour une croissance économique globale. Sa réalisation permettra d’électrifier 24 villages du cercle de Macina, repartis entre les communes de Saloba (13 localités), de Sana (10 localités) et de Matomo (01 localité).



La cérémonie d’ouverture technique de lancement des activités du projet d’énergie solaire pour le développement rural s’est déroulée à l’Hôtel Radisson Blu, sous la présidence du ministre de l’Energie et de l’Eau, Malick Alhousseïni, en présence des représentants des partenaires techniques et financiers.



Pour une durée de 3 ans, le Pesdr est financé par la BID, l’Onef du royaume du Maroc et le gouvernement à hauteur de 1,6 million de dollars, soit 944 millions de Fcfa. Il s’articule autour de deux composantes: la réalisation de deux centrales solaires à Sarro et à Saye dans le cercle de Macina, et le développement des capacités de l’Amader qui est la structure d’exécution du projet, indique le site d’information Mali Buzz.



Mamadou Ouattara, président-directeur général de l’Amader, a estimé que le projet présente des particularités qui font de lui un projet novateur. «C’est la première fois que des villages sont électrifiés à partir de centrales 100% solaires et c’est également la première fois que plusieurs villages soient alimentés à partir d’une seule centrale», a-t-il constaté.



Malick Alhousseïni, ministre de l’Energie et de l’Eau, a indiqué que le projet d’énergie solaire pour le développement rural, sous l’approche «reverse linkage» au Mali, financé par la BID, cadre parfaitement avec les politiques publiques d’accès des populations rurales à l’énergie. «Ce projet vient renforcer la capacité du Mali en matière d’électrification rurale dans les localités de Sana et de Saloba, dans le cercle de Macina », a-t-il déclaré.



Nampaga KONE