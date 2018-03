Ministère du Développement Local : Pour un fonctionnement correct des ADR - abamako.com

En prélude à la 3ème conférence annuelle des agences de développement local et dans le but d’œuvrer à la résolution des problèmes de fonctionnement de l’Agence de développement régional (l’ADR) de Mopti, le ministre du Développement Local a organisé une rencontre d’échange et de travail avec les présidents des Conseils de régions et du District de Bamako, les Directeurs généraux des ADR et les acteurs du développement local.



Une première pour le nouveau ministre du Développement Local de rencontrer à la fois les présidents des Conseils régionaux et du district de Bamako, les présidents des autorités intérimaires et des collèges transitoires. C’était le vendredi 2 mars 2018 dans la salle de conférence dudit ministère présidée par Soumana Mori Coulibaly, ministre du Développement local. L’objectif de cette rencontre d’échange, était de restituer les conclusions et les recommandations des conseils d’administration des Agences de développement régional, de préparer la conférence annuelle des ADR. Dans son discours d’ouverture, le ministre Coulibaly a indiqué que lors de la rencontre d’échange et de travail avec les services rattachés au ministère du Développement, tenue à Ségou le 8 février 2018, qu’il a annoncé que son département organisera dans les meilleurs délais cette rencontre afin de définir une feuille de route pour la conduite et la coordination des actions de développement de nos territoires. Il dira aussi que les ADR sont créées par l’ordonnance n02015-0246/P-RM du 9 avril 2O15. Il a ajouté que même si les ADR sont opérationnelles dans toutes les régions du Mali et le district de Bamako, il n’en demeure pas moins qu’elles sont confrontées aujourd’hui à certaines contraintes d’ordre institutionnel, financière et sécuritaire. « L’amélioration de l’appui-technique aux collectivités territoriales tant entendu des ADR tarde à s’opérer », a-t-il ajouté. Selon le ministre cela explique l’organisation de la présente rencontre en vue de capitaliser les acquis au niveau des ADR et de vérifier leur fonctionnalité structurelle. Il a proposé comme ordre du jour de faire le point des grandes décisions et recommandations issues des dernières sessions des conseils d’administration des agences de développement régional et d’échanger sur les voies et moyens pour réussir l’organisation de la 3ème conférence annuelle des ADR qui, selon lui, se tiendra très prochainement. Il a aussi noté que cette rencontre a été l’occasion d’aborder les sujets relatifs aux problèmes de dysfonctionnement constatés dans certaines ADR.



Aissétou Cissé