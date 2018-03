Décision d’ouverture de la saison sportive 2017-2018 : Vive tension entre le Conor et les dirigeants sportifs - abamako.com

Décision d'ouverture de la saison sportive 2017-2018 : Vive tension entre le Conor et les dirigeants sportifs Publié le mardi 6 mars 2018

Après avoir annulé l’ouverture de la saison sportive 2017-2018 qui était programmée le vendredi 02 mars dernier, le comité de normalisation a rencontré le même jour à l’Hôtel Olympe, les responsables des ligues et clubs de ligue 1 orange en vue d’échanger avec eux sur l’ouverture de la saison sportive 2017-2018. Mais aussi sur le démarrage du championnat national de ligue 1 Orange. Lors de cet échange, la tension était vive entre les deux camps.



La décision d’ouvrir la saison sportive 2017-2018 et le démarrage du championnat national de ligue 1 Orange ont fait couler beaucoup d’encre et de salive le vendredi 02 mars dernier à l’Hôtel Olympe entre les membres du comité de normalisation et les dirigeants sportifs du football malien. Après avoir justifié sa lettre de félicitations à deux clubs pour leur montée en ligue 1, mais qui n’ont pas organisé le tournoi de montée, le comité de normalisation qui sollicitait l’avis des dirigeants sportifs avant de décider l’ouverture de la saison, se trouva confronté à un véritable bras de fer entre les dirigeants sportifs des deux camps opposés à savoir le camp soutenant Mamoutou Touré dit Bavieux et le camp soutenant Salaha Baby.



A la question de savoir s’il faut ouvrir la saison sportive 2017-2018 en démarrant le championnat national de ligue 1 avec seize, dix-huit ou vingt clubs, les deux camps ne se sont pas mis d’accord. Le premier à intervenir après les interventions de la présidente du Comité de normalisation et Mahamadou Samaké, membre du Comité de normalisation fut Modibo Coulibaly du camp de Salaha Baby. Selon Modibo Coulibaly, pour ce qui concerne la montée en ligue 1 des deux clubs, c’est la légitimité même de la compétition qui est en cause. Il soutient que les clubs qui ont participé à cette montée n’ont pas le droit de participer à cette montée. Plus loin, il soutient que lorsque cette montée se faisait, il n’y avait pas de comité exécutif. Pire selon lui, le secrétaire général de la Fédération Malienne de Football avait fait une correspondance pour fermer la saison sportive. Lorsque la saison sportive est fermée soutient-il, aucune activité de la Fédération ne peut se faire d’autant que cette montée est une des activités principales de la Fédération. Pour Modibo Coulibaly, les textes prévoient l’ouverture de la saison le 1er octobre et la fermeture le 30 septembre. La saison étant fermée le 5 décembre et la montée le 9 décembre, il trouve que c’est hors du délai.



Aussi, Modibo Couibaly soutient que les équipes qui ont participé n’étaient pas désignées et la saison sportive était entièrement fermée. S’agissant de la décision de démarrer le championnat national, il dira qu’on ne peut pas commencer le championnat dans cette confusion avec des problèmes de ligue dans les régions. «Il vaut mieux qu’on aille sérieusement, lentement et sûrement en appliquant les textes », a-t-il conclu.



A sa suite, le Colonel-major Bréhima Diabaté du camp de Mamoutou Touré dit Bavieux, président de l’USFAS s’est prononcé sur le nombre de clubs qui devraient participer au championnat. Pour lui, il y a eu un championnat à vingt clubs en 2015-2016. Et pour le championnat 2016-2017 ajoute-t-il, il y a eu dix-huit clubs. «Les gens peuvent contester mais chacun ira dans sa tombe seul et chacun va se regarder dans la glace si le championnat a été organisé comme ça ou pas », a souligné le Colonel-major Bréhima Diabaté.



Intervenant de temps en temps entre les dirigeants sportifs, la présidente du Conor Daou Fatoumata Guindo a tenté à maintes reprises de camper le décor qui était de savoir s’il faut ouvrir ou pas la saison sportive.



«Nous n’avons pas à égrener la crise depuis son temps jusqu’à maintenant. Nous n’avons ni le temps, ni l’expertise, ni tous les éléments pour statuer là-dessus. Nous n’allons pas dans tous les sens », a maintes fois rappelé la présidente du Conor.



Dans ce bras de fer entre le Conor et les dirigeants sportifs, la présidente Daou Fatoumata Guindo a promis de réfléchir à tout ce qui a été dit avant de prendre une quelconque décision quant à l’ouverture de la saison sportive 2017-2018 et du nombre de clubs devant participer au championnat national de ligue 1.



Almihidi Touré