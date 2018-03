Sahel, le MNLA ne renonce pas à l’indépendance de l’Azawad - abamako.com

News Politique Article Politique Sahel, le MNLA ne renonce pas à l’indépendance de l’Azawad Publié le mardi 6 mars 2018 | mondafrique.com

© RFI par DR

Mahamadou Djeri Maiga, vice-président du MNLA et sa délégation sont à Alger pour discuter des accords de paix, le 16 juillet 2014.

Malgré la signature des accords d’Alger pour le retour de la paix au Sahara, le MNLA tient à l’indépendance de l’Azawad.



En s’alliant avec l’AMA, Assemblée Mondiale Amazighe (Berbère) qui a organisé sa neuvième assemblée générale à Marrakech du 16 au 18 février 2018, aux côtés d’autres indépendantistes, Kurdes entre autres, le MNLA a obtenu une déclaration officielle exigeant l’indépendance de l’Azawad comme seule issue pour un retour de la paix au Sahara.



Dans son communiqué final, l’AMA déclare que :

– La clé de la stabilité dans la région du Grand Sahara consiste à octroyer à la région de l’Azawad une autonomie politique élargie et qui permette à la population locale de s’autogérer, loin de l’exploitation adoptée par le gouvernement de Bamako ;

– La paix et la stabilité véritables dans l’Azawad passe par la reconnaissance de la composante amazighe touarègue et par l’édification d’un Etat civil, fédéral et pluriel, comme l’avait formulé l’AMA

– Elle demande la mise en œuvre des dispositions et des principes des chartes internationales des droits de l’homme et des peuples, ainsi que le droit à l’autodétermination des peuples, au niveau politique, économique et culturel…

– Elle appelle les Nations-Unies et les pays occidentaux à faire pression sur le régime malien pour satisfaire tous les droits des Touaregs de l’Azawad ;

– Elle confirme son soutien absolu aux Amazighes de l’Azawad jusqu’à satisfaction de toutes leurs revendications légitimes et appelle à la satisfaction des revendications de tous les Touaregs.