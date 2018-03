Transports et désenclavement: une quinzaine de cadres et agents décorée - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Transports et désenclavement: une quinzaine de cadres et agents décorée Publié le mardi 6 mars 2018 | Info Matin

Tweet

Le ministre des Transports et du Désenclavement, Moulaye Ahmed BOUBACAR, a présidé, ce vendredi, une cérémonie de décoration d’une quinzaine de travailleurs de son département. C’était dans la cour dudit département, en présence du Grand Chancelier des ordres nationaux du Mali, le Général de Brigade Amadou Sagafourou GUEYE, et plusieurs parents, amis et collègues des récipiendaires.



Cérémonie était certes sobre, mais pleine de significations, si l’on en juge à la solennité et l’ampleur de la reconnaissance de la hiérarchie.

Sur les 15 récipiendaires, 5 ont été faits Chevaliers de l’Ordre national et 10 distingués de la Médaille de Mérite national avec Effigie Abeille.

Cette cérémonie a débuté par l’intervention, du Grand Chancelier des Ordres nationaux du Mali qui, comme il le fait en pareille circonstance, a rappelé que ‘’toutes les nations ont, à un moment donné de leur histoire, ressenti la nécessité de mettre en exergue certaines valeurs communes comme la bravoure, la ténacité, la solidarité, la dignité, le don de soi, le dévouement, la conscience professionnelle, la loyauté, l’efficacité, la fidélité entre autres…’’. C’est pourquoi a-t-il souligné, aucun sacrifice n’est de trop quand il s’agit de l’honneur et de la dignité du Mali. Il a invité les récipiendaires à servir d’exemple pour les générations futures.

Pour sa part, la porte-parole des récipiendaires, Mme Maimouna HAIDARA, non moins PDG de la COMANAV a, au nom de tous les lauréats, exprimé sa reconnaissance aux plus hautes autorités pour cette distinction. «Est-il besoin de faire acte de reconnaissance à un citoyen pour avoir fait son devoir envers la République, étant donné que cette même République lui a tout donné ? ». S’est-elle interrogée avant d’indiquer que les récipiendaires entendent partager cet honneur qui leur est ainsi fait avec celles et ceux qui ont travaillé au quotidien à leurs côtés tout au long de leur parcours professionnel.

C’est sur cette même solidarité qu’a insisté le chef du département des Transports et du désenclavement qui a soutenu que le mérite ainsi célébré est collectif. Aux récipiendaires il a fait savoir qu’ils ont désormais la reconnaissance de toute la nation. Ce qui implique, a-t-il expliqué, qu’à compter de ce jour leurs responsabilités deviennent plus importantes et étendues. Toute chose qui exigera d’eux plus de rigueur par rapport à eux-mêmes et dans la réalisation des tâches.

Avant de terminer son propos, le ministre Baba MOULAYE a rappelé que les défis sont importants et vitaux du département pour répondre aux objectifs du Président de la république Ibrahim Boubacar KEITA, en matière DE transports et du désenclavement. Ce, d’autant plus que le Mali est un pays enclavé qui reçoit une grande partie de ses besoins des différents ports de nos pays frontaliers.

Les récipiendaires de la Médaille de Chevalier de l’Ordre national sont: Sina SANOGO ; Adama KONE ; Mme Maimouna HAIDARA ; Oumar Mamadou BA ; Abdoulaye GUINDO

Quant à ceux du Mérite national avec Effigie Abeille, ils ont pour nom : Mamadou THIERO ; Mamadou Amadou GUISSE ; Bourama DEMBELE ; Tidiani SIDIBE ; Birama DIARRA ; Abdoulaye DIBATE ; Sékou Moriba Coro KEITA ; Mme MAIGA Bintou ALIOU ; Mahamdou DIARRA ; Allaye SYLLA.



Par Abdoulaye OUATTARA