Deux fourgonnettes frigorifiques d'une valeur de 70 millions FCFA pour la PPM Publié le mardi 6 mars 2018 | Le Matinal

La nouvelle dynamique engagée par la Pharmacie Populaire du Mali (PPM) sous le leadership de son Président Directeur Général, Dr Moussa SANOGO, est en train de porter ses fruits. En effet, après une année 2017 marquée par une plus grande maîtrise des besoins du secteur public en médicaments essentiels, l’année 2018 débute bien pour la PPM. Elle vient de réceptionner deux (02) fourgonnettes frigorifiques ce vendredi 02 Mars 2018 pour le transport des médicaments de la chaîne de froid.



D’une valeur de 35 millions de FCFA l’unité, la donation est l’œuvre du PNUD en partenariat avec l’Ambassade de France et le Mécanisme de Coordination d’Approvisionnement du Fonds Mondial (CMM). C’est en deux étapes que s’est déroulée la cérémonie de remise des deux fourgonnettes, fruit de la collaboration entre la Pharmacie Populaire du Mali et le PNUD. Les officiels constitués du PDG de la PPM, Dr Moussa Sanogo, M. Aboubacar Coulibaly (PNUD), M. Noumoussa SAGANOGO (CMM) et M. Jean Marie MILLERIE de l’Ambassade de France au Mali s’étaient d’abord retrouvés dans la salle de conférence de la PPM. Au cours de cette rencontre, le représentant du Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) a accentué ses propos sur le bienfondé de la remise de ces fourgonnettes à la PPM. Avec comme mission d’aider au développement, M. Aboubacar Coulibaly a indiqué que cet appui intervient dans le but d’aider la PPM à atteindre ses objectifs. Il est à noter que le PNUD est l’un des partenaires stratégiques de la Santé au Mali avec le financement de plusieurs projets d’envergures. Même son de cloche du côté de l’Ambassade de France au Mali dont le représentant a rappelé le partenariat existant entre son pays et le Fonds Mondial. Aux dires de M. Jean Marie MILLERIE, la France sera toujours aux côtés de belles œuvres sociales et notamment aux côtés de la PPM pour l’aider dans l’approvisionnement des médicaments. Émettant le souhait que ces matériels permettront de rendre disponibles les réactifs partout et à temps, il a également souligné le soutien de la France au Fonds Mondial. Après cette première étape ayant débuté, faut-il le souligner, par les mots de bienvenue du PDG de la PPM, rendez-vous a été donné dans la cour pour la réception des matériels. C’est un Dr Moussa SANOGO très heureux qui a reçu, en effet, des mains du représentant du PNUD, les clés des deux fourgonnettes ultramodernes dotées de toutes les commodités pour le transport des médicaments. Pour lui, cet événement est tout simplement exceptionnel, en ce sens que le présent appui des partenaires répond à un besoin réel. Affichant la volonté de la PPM d’aller jusqu’aux coins les plus reculés du pays dans l’approvisionnement des médicaments, Dr Moussa SANOGO a indiqué« qu’il est souhaité à travers les orientations politiques qu’on quitte les districts sanitaires pour aller au niveau des centres de santé communautaires ». C’est la raison pour laquelle, le patron de la PPM a félicité les donateurs avant de donner l’assurance qu’un bon usage sera fait des matériels roulants reçus.



Samba Sidibé