Modibo Sidibé : «Ne cédons pas au populisme et aux autres formes de démagogie qui ont un fond électoral…» - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Modibo Sidibé : «Ne cédons pas au populisme et aux autres formes de démagogie qui ont un fond électoral…» Publié le mardi 6 mars 2018 | Le Reporter

© aBamako.com par FS

Première Convention Nationale du parti FARE AN KA WULI

Le parti FARE AN KA WULI a tenu sa Première Convention Nationale le 19 Décembre 2015 au CICB sous la présidence de Modibo Sidibé Tweet

Le groupe d’appui et de réflexion à Modibo Sidibé (Gar) a procédé au lancement de ses activités et à l’inauguration de son siège le samedi 3 mars à Hamdallaye ACI 2000. La cérémonie a enregistré la présence du président des Fare-An Ka Wuli, Modibo Sidibé ; du président du Gar, Tidiani Ibrahim Déka Diabaté ; du rapporteur Alassane Mariko et plusieurs associations et clubs de soutien à Modibo Sidibé.



Dans son intervention, le président des Fare-An Ka Wuli, Modibo Sidibé, a remercié ses militants et sympathisants pour avoir tracé la voie à travers leurs associations et clubs de soutien. Il a souligné qu’il a passé grâce à eux quelques-uns des moments les plus forts de son existence.



Selon Modibo Sidibé, c’est avec les associations, les clubs de soutien et le parti Fare qu’ils ont établi le contact avec le peuple, notamment. Il a aussi expliqué qu’ils ont réuni toutes les compétences disponibles, travaillé sur l’expérience, sur leurs réussites, leurs échecs pour élaborer un projet ambitieux, «Mali horizon 2030».



«Proximité avec le peuple, voilà les germes du renouveau…La démocratie participative est bien en marche. Dans la société de confiance que j’appelle de mes vœux, c’est tous ensemble, nos aînés comme notre jeunesse, que nous retrouverons le souffle qui fera de nous les acteurs de notre propre changement. Plus qu’une question générationnelle, le Mali de 2018 se reconstruira par le labeur et l’engagement des citoyens rassemblés par des valeurs partagées et le choix d’un homme répondant aux impératifs de probité, de compétence, d’expérience et de résilience. Et cela ne se trouve pas dans un acte de naissance, mais dans un tempérament, une histoire avec le peuple», a déclaré le président des Fare.



Et Modibo Sidibé d’ajouter : «il serait absurde de nier le passé ou de dénier à ceux qui hier ont rempli honorablement leurs missions en toute compétence et en toute probité. Ne cédons pas au populisme et aux autres démagogies qui ont un fond électoral de faire détester le passé ou de le caricaturer à des fins bassement politiciennes. Je ne pense pas que cette méthode soit la meilleure, elle est même mauvaise parce qu’elle est source d’injustice et de division. Il y a eu dans le passé du très heureux comme du très critiquable». Aussi, le président des Fare a-t-il indiqué que «nous devons assigner à notre gouvernement de tenir à date et de façon transparente l’élection présidentielle de 2018 en rapport avec tous les acteurs. Le gouvernement doit établir un chronogramme clair et précis des opérations électorales».



Il faut rappeler que le groupe d’appui et de réflexion à Modibo Sidibé est une initiative noble de Maliens résidents au Mali et à l’étranger, composé de différentes couches socioprofessionnelles regroupées pour la veille politique et stratégique sur des questions relevant des domaines sécuritaire, économique et sociopolitique.



Il aura comme missions principales d’assister et de conseiller Modibo Sidibé sur quatre axes : conseil stratégique, communication, mobilisation et formation. Pour ce faire, il travaillera en étroite collaboration avec le cabinet de Modibo Sidibé, le parti Fare et l’ensemble des mouvements, associations et clubs de soutien à Modibo Sidibé.



«Nous nous engageons activement à vous apporter M. le président Modibo Sidibé, notre expertise sur tous les sujets intéressant la vie de notre chère patrie à travers notamment des analyses et des propositions fortes visant la construction d’un Mali qui gagne en efficacité et qui se fait une place de choix dans le concert des Nations», a déclaré le président du Gar, Tidiani Ibrahim Déka Diabaté.



Il a par ailleurs lancé un appel à tous les Maliens épris de justice sociale à choisir la voie de l’honneur, de la dignité, de la responsabilité, de l’intégrité, du succès et de la réussite. Avant d’affirmer que, s’engager pour Modibo Sidibé, c’est conjuguer au présent et au futur le souci des Maliens, à savoir la réalisation de résultats pour le bonheur des populations.



Prenant la parole, le rapporteur du Gar, Alassane Mariko, a attiré l’attention sur une personne qui rassemble des valeurs cardiales qu’un chef doit avoir et qui ont prévalu dans nos sociétés depuis des générations, il s’agit de Modibo Sidibé. Selon lui, Modibo Sidibé est un homme d’Etat, d’expérience, intègre d’abnégation et de sacrifice, pragmatique, rigoureux et honnête.



Par ailleurs, Alassane Mariko a rappelé que, lors du passage de Modibo Sidibé au ministère de la Santé, de la Solidarité et des Personnes âgées, de grandes réformes ont été mises en œuvre. Il a souligné le projet Initiative Riz initié par l’ancien Premier ministre et qui a permis aujourd’hui à notre pays, d’occuper la place de 2ème producteur de riz et premier producteur du coton en Afrique.



Autre résultat enregistré sous le leadership de Modibo Sidibé, selon Alassane Mariko, c’est l’assurance maladie obligatoire. «L’homme dont nous parlons a toujours été le défenseur des intérêts du peuple et de la Nation», a-t-il conclu.



Diango COULIBALY

Alternance 2018 : militants et sympathisants en ordre de bataille pour porter Modibo Sidibé à Koulouba

Le Mali se prépare à organiser le scrutin présidentiel courant 2018. Le gouvernement s’est ainsi engagé à tenir à date l’élection du président de la République dans le délai constitutionnel. L’annonce a été faite récemment par le Premier ministre, Soumeylou Boubèye Maïga, à la faveur d’un séjour à Mopti. La date fixée à cet effet est le 29 juillet 2018 pour la tenue effective du premier tour.

Dans cette perspective, l’heure est au branle-bas généralisé dans tous les états-majors de partis politiques ou de candidats potentiels. Les militants et sympathisants du leader du parti dont l’emblème est le grand baobab rassembleur et hospitalier (FARE AN KA WULI), l’ancien Premier ministre Modibo Sidibé, ne sont pas en reste dans cette mobilisation. En plus des rencontres citoyennes initiées et conduites de main de maître par leur président, les militants et sympathisants des Forces alternatives pour le renouveau et l’émergence (Fare An Ka Wuli) sont convaincus que cette fois-ci serait la bonne dans leur quête de porter leur candidat au palais de la présidence à Koulouba par la seule voie qui sied, celle des urnes.

Un peu partout les citoyens et citoyennes se mobilisent pour rebâtir le Mali de nos rêves et de nos ambitions autour de celui qui incarne à leurs yeux toutes les valeurs requises au regard des défis actuels auxquels notre pays et l’ensemble de la sous-région sont confrontés et pour la résolution desquels il faut une très grande expérience de l’Etat et d’énormes capacités intellectuelles, morales et physiques.

Pour ce faire, le samedi 3 mars dernier, ils étaient plusieurs centaines voire des milliers à adhérer et à partager les mêmes idéaux, la même aspiration, la même ambition et une volonté commune de bâtir un Mali meilleur, juste et solidaire pour tous ses fils et filles.

À l’unisson et dans la parfaite communion des grands jours, les nombreux militants et sympathisants rassemblés pour la circonstance ont plusieurs fois repris en chœur leur slogan phare du moment «An ka wuli Mali yé» ; en d’autres termes «Ensemble, levons-nous et mobilisons-nous rien que pour le Mali». C'était à l'occasion de la cérémonie officielle de lancement des activités de la coordination des associations et clubs de soutien à Modibo Sidibé à Hamdallaye ACI 2000, sous la présidence effective de l'intéressé et la présence de proches parents et de collaborateurs.

Au même moment, à des milliers de kilomètres de Bamako, d’autres compatriotes profondément préoccupés aussi par l’état actuel du pays et de la nation, étaient réunis pour presque les mêmes causes. En effet, des représentants de partis politiques et de la société civile, toutes tendances confondues, étaient également en conclave à Montreuil en France en vue de mieux préparer l’élection présidentielle de juillet et août 2018.

De sources concordantes, ils sont venus de toute la France pour échanger sur les meilleures stratégies à mettre en œuvre en vue de créer les conditions véritables à l’avènement d’une alternance en 2018 au Mali. Dans cette même dynamique, les militants et sympathisants du parti Fare Anka Wuli de Baguineda (cercle de Kati) se mobilisaient afin de mieux s'organiser pour mettre toutes les chances en faveur de leur candidat en l'occurrence l'ancien Premier ministre Modibo Sidibé.

Ainsi, depuis des mois, il ne se passe plus de semaine sans que Mme Kanté Fatoumata Keita et ses camarades ne se réunissent pour assurer l'atteinte de cet objectif. Pour ce faire, ils ont décidé de redynamiser les structures du parti sur toute l'étendue du territoire de la commune rurale de Baguineda. À cet effet, ils ont mis en place, ce dimanche 4 mars 2018, un bureau de coordination de 29 membres, composé majoritairement de femmes et tous autant engagés et déterminés à relever le défi de la mission qu'ils se sont volontairement assignés.

Comme le dit l'adage, «à tout seigneur tout honneur», l'assemblée générale a porté sa confiance en celle qui a été unanimement reconnue et saluée comme la cheville ouvrière du travail méticuleux ayant abouti à ce résultat, Mme Kanté Fatoumata Keita, au poste de Secrétaire général du bureau. Elle a comme adjoint M. Mohamed Samaké, tandis que Mohamed Coulibaly occupe le poste de Secrétaire administratif.

Dans les jours et semaines à venir, le nouveau bureau se fixe comme tâche prioritaire l'élargissement de la base du parti à travers notamment une implantation adéquate dans tous les quartiers et villages de la commune. D'ici là, le bureau et l'ensemble des militants ont émis le vœu d'accueillir très prochainement le président Modibo Sidibé dans le cadre d'une rencontre citoyenne à Baguineda.

Dans son mot de remerciement à l’endroit des militants ayant ainsi placé leur confiance en elle, Mme Kanté Fatoumata Keita (Fiman ni pour les intimes) a tenu à préciser que tout ce travail n'aurait été possible sans l'engagement et le soutien constants de la Section FARE An Ka Wuli de Kati sous la houlette de sa Secrétaire générale et non moins vice-présidente du parti, Mme Cissé Djita Dème, à qui elle a rendu un vibrant hommage pour tous les sacrifices qu’elle n’a de cesse à consentir pour élargir et renforcer la base du parti dans le cercle de Kati et au-delà dans toute la région de Koulikoro, dont elle est également la Coordinatrice Régionale.

C'est dire que pour Modibo Sidibé et ses camarades, l'heure est à la mobilisation générale avec comme principale ligne de mire l'élection présidentielle du 29 juillet prochain. Ne dit-on pas que «quiconque veut aller loin se doit de bien préparer sa monture!». Ainsi donc, au parti FARE, l'on semble être si convaincu de la pertinence de cet adage que tout est mis en œuvre afin de rendre effective cette alternance que beaucoup appelle aujourd'hui de tous leurs vœux.

Vivement donc un chronogramme détaillé, clair et précis pour un scrutin libre, juste et transparent dans un climat apaisé et un Mali stable et résolument engagé sur la voie de la prospérité, du développement et du bonheur partagé !

B. SIDIBE