ONG Agir et Croissant rouge émirati : Un partenariat bien scellé - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique ONG Agir et Croissant rouge émirati : Un partenariat bien scellé Publié le mercredi 7 mars 2018 | L’Essor

Tweet

La présidente de l’ONG Agir, épouse du chef de l’Etat, Mme Keïta Aminata Maïga et le secrétaire général adjoint du Croissant rouge des Emirats Arabes Unis, Fahad Soultane ont signé, mardi dernier, un protocole d’accord qui lie désormais les deux structures.

La cérémonie de signature s’est déroulée au cabinet de la Première dame, en présence du ministre de la Solidarité et de l’Action humanitaire, Hamadou Konaté et d’autres d’invités de marque. Le document paraphé renforcera davantage le partenariat entre les deux structures et comblera les besoins en matière de santé, d’éducation, d’accès à l’eau potable et en actions sociales en faveur des populations des régions septentrionales.

Fahad Soultane a rappelé que le 3 mars dernier, un cargo est arrivé à Bamako en provenance des Emirats Arabes Unis avec à son bord plus de 100 tonnes de vivres qui seront distribuées sur l’ensemble du territoire en faveur des personnes vulnérables. Se prononçant sur l’accord qu’il vient de signer avec l’épouse du président de la République, il a indiqué que celui-ci permettra de renforcer davantage les liens entre nos deux peuples et particulièrement entre l’ONG Agir et sa structure, en vue de continuer les efforts étamés, il y a plus d’une année. Le responsable du Croissant rouge émirati a aussi annoncé une autre distribution de dons de la part de son pays au peuple malien. La Première dame s’est réjouie de recevoir à nouveau ses amis du Croissant rouge des Emirats Arabes Unis pour une signature de protocole. « Cela dénote une marque de confiance et prouve que la première convention signée et qu’on est en train d’exécuter a, certainement, donné satisfaction » a-t-elle expliqué. En outre, Mme Kéita Aminata Maïga a, particulièrement, remercié le Croissant rouge pour avoir offert, la semaine dernière, un don à notre peuple et pour une nouvelle remise de dons après cette signature de protocole.

Par ailleurs, l’épouse du chef de l’Etat a rassuré que ces dons seront acheminés à bon port. Elle a aussi remercié le ministère de la Solidarité et de l’Action humanitaire pour son accompagnement de tous les jours.

Rappelons que l’ONG Agir et le Croissant rouge émirati avaient signé un mémorandum d’entente en 2017. Le document paraphé fixait les modalités du partenariat entre les deux parties. Ce partenariat a démarré par des actions humanitaires à l’endroit des orphelins de notre pays. Déjà, 1000 orphelins ont été enregistrés par l’ONG Agir et seront parrainés jusqu’à l’âge de 18 ans et environ 10 000 orphelins maliens bénéficieront de ce programme de parrainage.

Aminata Dindi

SISSOKO