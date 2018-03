A Yélimané, la radio Benkan lutte contre l’immigration illégale - abamako.com

A Yélimané, la radio Benkan lutte contre l'immigration illégale Publié le mercredi 7 mars 2018 | RFI

Yélimané, première région administrative du Mali est aussi la première zone de départ des immigrés maliens. Amadou Moussa Traoré, le directeur de la radio Benkan, explique pourquoi des jeunes ont décidé de créer en avril 2011 cette station commerciale, non pour la concurrence, mais pour donner plus de possibilité aux jeunes de faire de la radio et surtout les sensibiliser aux risques liés à l’immigration illégale. La radio, qui couvre un rayon de 160 kilomètres, a une équipe de vingt et une personnes dont sept femmes.