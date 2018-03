Après l’attaque du Burkina Faso: Le chef d’Al-Qaïda appelle "les musulmans du Maghreb à combattre la France au Sahel" - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Après l’attaque du Burkina Faso: Le chef d’Al-Qaïda appelle "les musulmans du Maghreb à combattre la France au Sahel" Publié le mercredi 7 mars 2018 | kibaru

© AFP

Ayman al-Zawahiri

Tweet

Quatre jours après la double attaque visant l’ambassade de France et l’état-major général des armées, le vendredi dernier, revendiquée par le JNIM, le chef d’Al-Qaïda, l’Egyptien Ayman al-Zawahiri a appelé "les musulmans du Maghreb à combattre les soldats français au Sahel", dans un message vidéo rendu public ce mardi, indique le Centre américain de surveillance des sites djihadistes SITE



Dans cette vidéo de sept minutes, qu’aucun élément ne permet de dater, le successeur d’Oussama ben Laden ne fait aucune référence aux récents attentats de Ouagadougou, revendiqués par le Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans (GSIM), un mouvement jihadiste basé au Mali et affilié à Al-Qaida.



Des menaces régulières

« Ceux qui ont combattu, tué et pourchassé vos pères sont de retour pour tuer vos frères musulmans (…) et vous rappeler que vous restez sous leur occupation et leur oppression », affirme Ayman al-Zawahiri, en référence à l’époque de la colonisation. Il souligne également l’échec des révolutions du Printemps arabe estimant que « l’ancienne corruption est revenue, mais plus féroce (…) qu’avant ». Ayman al-Zawihiri menace régulièrement la France dans ses messages : en septembre dernier, il avait déjà appelé les musulmans du Maghreb et d’Afrique subsaharienne à donner « une leçon aux Français » qui « ont tué vos aïeux, occupé vos terres et torturé vos ancêtres ».



avec 20 minutes