Présidentielle-2018 : Le président du PRVM candidat de la CPR Publié le mercredi 7 mars 2018 | La lettre du Mali

Cérémonie de lancement de la Coalition pour le Renouveau Politique CRP

La Cérémonie de lancement de la Coalition pour le Renouveau Politique CRP a eu lieu le 4 Mars 2018. Tweet

La Coalition pour le renouveau (CPR), regroupement de plus de 17 partis politiques et associations, a été lancée le samedi le 3 mars 2018 à la Maison de presse. Mamadou Oumar Sidibé du PRVM/Fasoko sera le candidat de la CPR à la présidentielle.



A cette cérémonie de lancement, on notait la présence du chef de file de l’opposition, Soumaïla Cissé, Tiébilé Dramé et Daba Diawara mais aussi des responsables d’associations…

Selon le candidat de la CPR, Mamadou Oumar Sidibé, la restauration de l’espoir passe par une alternance en 2018.



Le chef de file de l’opposition Soumaïla Cissé a félicité le candidat de la CPR pour son combat au sein de l’opposition et de la plateforme An té A bana, ajoutant que “aujourd’hui, notre combat commun est un combat pour l’alternance. Nous ne pouvons pas cautionner la gouvernance actuelle. Nous ne pouvons accepter que cette gouvernance soit renouvelée parce que dans ce cas ça sera le Mali droit au mur”.



Amadou Sala Touré