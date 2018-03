Djoliba-APR: Le Stade malien met de côte la rivalité et apporte son soutien aux Rouges - abamako.com

Diamétralement opposés en raison de leur rivalité historique, le Stade malien de Bamako et le Djoliba AC semblent se retrouver quand il s'agit de l'objectif commun. En ce moment, ils mettent de côte leur rivalité et se serrent les coudes. Le dernier exemple en date vient d'être donné par les Blancs de Bamako. Déjà éliminé de la Ligue des champions, le club de Sotuba a malgré tout tenu à apporter son soutien, à travers son président, à l'unique représentant malien encore en lice dans une compétition africaine interclubs. "Notre unique représentant dans les compétitions africaines de clubs , en découdra avec son homologue du RWANDA . En ces moments difficiles que, le football malien traverse, j'engage le Peuple du Stade Malien à venir massivement au terrain, soutenir le Djoliba Athlétic club. Ensemble pour la victoire et la qualification", a posté sur sa page facebook Boubacar Karamoko Coulibaly, président du Stade malien.