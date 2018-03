Le PM au centre du pays : Ségou prend fait et cause pour “Boua” - abamako.com

Le PM au centre du pays : Ségou prend fait et cause pour "Boua" Publié le mercredi 7 mars 2018 | La lettre du Mali

Le premier ministre soumeylou Boubèye Maiga en visite à Segou

Le premier ministre soumeylou Boubèye Maiga a effectué une visite à Segou le 4 Mars 2018.

Le déplacement du Premier ministre Soumeylou Boubèye Maïga à Ségou s’est révélé une démonstration de soutien au chef de l’Etat, Ibrahim Boubacar Kéita.



Après Mopti, il y a deux semaines, le chef du gouvernement était à Niono et Macina. Dans ces deux localités de la région de Ségou, SBM a fait don de 700 tonnes de céréales aux populations, ainsi que 30 000 doses pour la vaccination du cheptel (bovin et ovin).



Niono a été la première étape de cette tournée où Soumeylou Boubèye Maïga et sa délégation ont été accueillis par les autorités administratives et politiques du cercle avant d’aller rendre une visite de courtoisie aux notabilités et légitimités traditionnelles de la ville, notamment le chef de village et l’Imam de la Grande mosquée.



Face aux autorités administratives et politiques de Niono, le chef du gouvernement a annoncé l’arrivée prochaine des préfets et sous-préfets récemment nommés et la mise en service des postes de police et de gendarmerie qui seront créés dans la région avant fin mars.



A Ségou aussi, la délégation du PM a eu droit à un chaleureux accueil populaire. On y notait la présence nombreuse des clubs et associations de soutien aux actions du président de la République Ibrahim Boubacar Kéïta, le mouvement “Anw Ko Boua”, de l’association Ségou-Blonba, des représentants des partis politiques de la Convention de la majorité présidentielle et bien d’autres habitants de la ville.



A travers sa rencontre avec les populations locales et les autorités administratives et politiques dans les régions du Mali, le PM entend insuffler une nouvelle dynamique à l’action gouvernementale et s’assurer de la présence effective de l’Etat sur toute l’étendue du territoire national. L’élément majeur à Ségou est que les actions du chef de l’Etat sont appréciées à leur juste valeur. Une belle moisson pour encourager les efforts constants d’IBK.



Awa Camara