Depuis hier 6 mars, le Commissaire à la Sécurité Alimentaire, Oumar Ibrahima Touré est à Kidal, accompagné du Directeur du Programme Intégré du Développement Rural de Kidal (PIDRK). - abamako.com

Publié le mercredi 7 mars 2018 | minusma

Selon le Commissaire Touré, l’objectif de cette mission de trois jours est de : « parler de la situation alimentaire et nutritionnelle dans la région de Kidal mais également, de discuter de toutes les actions qui sont en train d’être menées par le PIDRK ». Durant la visite, plusieurs rencontres sont programmées notamment avec les représentants de l’Etat, les élus locaux et les membres de la société civile.



Oumar Ibrahima Touré n'a par ailleurs pas manqué de remercier la MINUSMA pour avoir facilité son déplacement et sa mission sur place. Dès son arrivée, la délégation a été accueillie à l’héliport du camp de la MINUSMA par El Hadji Ibrahima Boly Diene, le Chef du bureau régional de la MINUSMA par intérim, le Gouverneur de la Région Sidi Mohamed Ag Ichrach, le Député de Kidal, Ahmoudene Ag Ikmasse, ainsi que les représentants des groupes signataires de l'Accord pour la Paix et la Réconciliation au Mali.



Pour la MINUSMA, cette visite constitue un point positif dans la mise en œuvre de l’Accord pour la Paix et la Réconciliation, dont elle appelle les signataires à accélérer sa mise en œuvre.