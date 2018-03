Visite du Président turc au Mali : Que de dividendes - abamako.com

Visite du Président turc au Mali : Que de dividendes
Publié le jeudi 8 mars 2018 | Le 22 Septembre

Le président turc RecepTayyip Erdogan, accompagné de son épouse était dans notre pays, le vendredi dernier dans le cadre de sa tournée africaine. Cette visite de quelques heures a eu des retombées importantes pour le Mali.



Elle a été marquée par la signature de huit conventions. Le président turc a également a promis d’augmenter dans les six mois à venir la capacité énergétique de 40 140 mégawatts de notre pays, afin d’accélérer son industrialisation. A cette liste s’ajoutent la construction d’une grande mosquée dans la capitale de l’or blanc, (Koutiala), et la mise sur rail d’une Métrobus pour rendre fluide la circulation amphigourique de Bamako.



Immigration : 155 maliens rapatriés au Mali



Le chef de cabinet du ministre des Maliens de l’Extérieur et de l’Intégration africaine, Salif Sidibé, et le chef de mission de l’OIM, Bakary Doumbia ont accueilli le mercredi dernier aux environs de 22 heures, les 155 migrants maliens en provenance de la Libye. Cet énième secours du Gouvernement et de son partenaire l’Organisation Internationale pour la Migration était composé de vingt trois(23) femmes, dix-huit enfants dont (4) quatre nourrissons. Parmi ces rapatriés figuraient des malades.



