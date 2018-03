Mali: des solutions innovantes pour l’accès à l’eau potable - abamako.com

Mali: des solutions innovantes pour l'accès à l'eau potable Publié le jeudi 8 mars 2018 | RFI

Distribution en eau potable

Plus de 300 millions de personnes n'ont toujours pas accès à l'eau potable en Afrique. Le continent le plus mal loti de la planète en la matière. Ce problème n'est pas nouveau, il est une priorité des objectifs de développement du continent, il est ausi un domaine d'action dans lequel les entreprises développent leurs activités. A Bamako, à l'occasion d'une rencontre des professionels du secteur, David Baché a découvert de solutions proposées par les entreprises pour, tout en gagnant de l'argent, améliorer l'accès des populations à l'eau potable.



La conception de réservoirs d'eau sous pression, c'est le coeur de métier de Charlatte. Une entreprise française présente dans le monde entier et surtout en Afrique : au Maghreb et en Afrique de l'Ouest. Au Mali, par exemple, où l'entreprise participe à la création d'une nouvelle station à Kabala, pour approvisionner Bamako en eau potable. Charlatte livrera d'ici quelques mois plusieurs réservoirs appelés « anti-béliers ».



« Au niveau des stations de pompage, c'est pour réduire les phénomènes de surpression-dépression qu'on appelle les "coups de bélier" quand les pompes s'arrêtent », explique Guillaume Vion, directeur commercial pour l'Afrique de la société Charlatte. « On sait que cela peut arriver fréquemment car il y a des coupures de courant. Les pompes vont s'arrêter brutalement et nous avons alors besoin d'appareillage comme les anti-bélier pour limiter ces phénomènes. »



Des solutions venues d'Afrique



Les entreprises occidentales et notamment françaises sont très présentes dans le secteur de l'eau en Afrique de l'Ouest, mais de plus en plus de sociétés africaines proposent leurs propres solutions. C'est le cas de la Sotici, géant ivoirien présent dans toute l'Afrique et spécialisé dans la fabrication de tuyaux et de tubes de forages.