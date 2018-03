BOA-SENEGAL : Tout est bien qui finit bien pour Mamadou Igor Diarra - abamako.com

News Société Article Société BOA-SENEGAL : Tout est bien qui finit bien pour Mamadou Igor Diarra Publié le jeudi 8 mars 2018 | L’Indicateur Renouveau

Bamako le 10 avril le Ministre des finances Français Michel Sapin et Mamadou Igor Diarra ont animés une conférence de presse à l’hôtel Radisson Tweet

Pulvérisant tous les records jusque-là enregistrés en matière de croissance sur un marché de rude concurrence avec plus de vingt-cinq banques, Mamadou Igor Diarra, après de 2 ans de présence termine sa mission à la tête de Bank of Africa (BOA-Sénégal).



Au pays de la Teranga, l’ancien ministre de l’Economie et des Finances, rompu aux arcanes de la banque et de la finance internationale, a multiplié par deux le nombre d’agences de la BOA, faisant de cette institution le deuxième réseau bancaire au Sénégal. La BOA-Sénégal compte aujourd’hui à son actif une soixantaine d’agences. A l’heure du bilan, il est loisible de constater aussi que le résultat net à l’arrivée de notre compatriote est multiplié par cinq.



Au-delà de sa personne, ce succès de Mamadou Igor Diarra devra inspirer les grands cadres maliens dans l’arène internationale quel que soit leur domaine de prédilection puisqu’ils doivent toujours avoir à l’esprit qu’ils représentent un pays jaloux de ses traditions d’honneur, de dignité, de travail bien fait et de respect de l’autre.



Merci Igor !