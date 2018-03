Mali-Maroc : Soumeylou Boubèye Maïga se rend aujourd’hui à Rabat - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Mali-Maroc : Soumeylou Boubèye Maïga se rend aujourd’hui à Rabat Publié le jeudi 8 mars 2018 | L’Essor

© aBamako.com par A S

Passation des pouvoirs à la primature

Bamako, le 02 janvier 2018 la Passation des pouvoirs à la primature entre Boubèye Maïga et Abdoulaye Idrissa Maiga Tweet

Le Premier ministre malien, Soumeylou Boubèye Maïga, à la tête d’une forte délégation composée de six ministres, est attendu, aujourd’hui jeudi au Maroc, pour une visite de travail et d’amitié de quarante huit heures.



Le chef du gouvernement arrivera par vol spécial, à 9 heures, à l’aéroport de Rabat où il sera accueilli, au bas de la passerelle par son homologue du Royaume du Maroc, le Dr Saad Dine El Otmani. Dans la même matinée, la délégation malienne se rendra au Mausolée Mohammed V où Soumeylou Boubèye Maïga déposera une gerbe de fleurs et se recueillera sur les tombes de feu sa Majesté Mohammed V et de feu sa Majesté Hassan II. Un tête-à tête entre M. Maïga et le Dr El Otmani est prévu ainsi qu’une réunion plénière que présideront les deux personnalités et au cours de laquelle une dizaine d’accords seront signés dans divers secteurs. Le Premier ministre malien aura des entretiens avec le président de la Chambre des représentants, Habib El Maliki et le président de la Chambre des Conseillers.



Au deuxième jour de son séjour marocain, le chef du gouvernement visitera l’Institut Mohammed VI pour la formation des imams Mourchidines et Mourchidates où, dans la cadre de la coopération entre le Mali et le Maroc, plusieurs de nos compatriotes suivent des cours.

La visite marocaine se poursuivra donc avec les ministres dont la liste officielle mentionne Tiéna Coulibaly, de la Défense et des Anciens combattants, Tiéman Hubert Coulibaly, des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Boubou Cissé de l’Economie et des Finances, Maouloud Ben Kattra de l’Emploi et de la Formation professionnelle,, Moulaye Ahmed Boubacar des Transports et du Désenclavement et de Mme Kane Rokia Maguiraga, de l’Elevage et de la Pêche.



Envoyé spécial

Moussa DIARRA