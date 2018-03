Bien-être des personnes vulnérables : La première Dame offre des kits alimentaires et sanitaires à 100 familles du district de Bamako - abamako.com

Bien-être des personnes vulnérables : La première Dame offre des kits alimentaires et sanitaires à 100 familles du district de Bamako Publié le jeudi 8 mars 2018 | L'Essor

L’épouse du président de la République, Mme Keïta Aminata Maïga, est une âme sensible qui s’inscrit aussi dans une vision humanitaire, notamment d’assistance aux personnes démunies. Elle en fait son credo et continue sa noble œuvre de bienfaisance au bénéfice des couches vulnérables de notre pays.



Ainsi, 100 familles vulnérables des six communes du District de Bamako viennent de bénéficier de la générosité de la Première dame, en recevant des kits alimentaires et sanitaires. La cérémonie de remise était présidée, mardi à la Maison des aînés, par la Première dame et présidente de l’ONG Agir, Mme Kéita Aminata Maïga, en présence du secrétaire général adjoint du Croissant rouge des Émirats Arabes Unis, Fahad Soultane et nombre d’invités. Ce don est le fruit d’un protocole d’accord signé, il y a deux jours, entre l’ONG Agir et le Croissant rouge émirati. Ce protocole s’emploiera au raffermissement des liens de partenariat entre les deux structures, notamment en matière de santé, d’éducation et d’accès à l’eau potable des populations vulnérables.



Le don, remis mardi dernier, marque aussi le lancement d’une vaste opération de distribution d’aliments qui interviendra dans les jours à venir sur toute l’étendue du territoire national. Cette première opération a permis de venir en aide à 100 familles vulnérables. Chacune d’elles a reçu un carton contenant du lait, de la farine infantile Vitablé, des biscuits et kits sanitaires, notamment du savon et autres détergents.



Les bénéficiaires ont, à juste titre, témoigné de leur reconnaissance pour l’initiative qui représente un signal fort de solidarité à l’endroit des personnes vulnérables. Aminata Sow est l’une des bénéficiaires. Visiblement très touchée par cette marque d’attention de la Première dame en faveur des couches vulnérables, elle a fait des bénédictions pour la paix au Mali.

Depuis de nombreuses années, l’épouse du chef de l’Etat multiplie les actions de solidarité en faveur du bien-être des populations nécessiteuses. Elle s’investit sans relâche pour soulager les souffrances des couches défavorisées, à travers des dons dans tous les domaines. En d’autres termes, Kéïta Aminata Maïga continue simplement de faire œuvrer utile pour ses compatriotes

Anne-Marie KÉITA