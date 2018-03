Alternance 2018 : Militants et sympathisants en ordre de bataille pour porter Modibo Sidibé à Koulouba - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Alternance 2018 : Militants et sympathisants en ordre de bataille pour porter Modibo Sidibé à Koulouba Publié le jeudi 8 mars 2018 | Le Pays

Tweet

Le Mali se prépare à organiser le scrutin présidentiel courant 2018. Le gouvernement s’est ainsi engagé à tenir à date l’élection du président de la république dans le délai constitutionnel. L’annonce a été faite récemment par le Premier Ministre, Soumeylou Boubèye Maïga, à la faveur d’un séjour à Mopti. La date fixée à cet effet est le 29 juillet 2018 pour la tenue effective du premier tour. Dans cette perspective, l’heure est au branle-bas généralisé dans tous les états-majors de partis politiques ou de candidats potentiels. Le leader du parti dont l’emblème est le grand baobab rassembleur et hospitalier (FARE AN KA WULI), l’ancien Premier Ministre Modibo Sidibé, ne sont pas en reste dans cette mobilisation. En plus des rencontres citoyennes initiées et conduites de main de maître par leur président, les militants et sympathisants des Forces alternatives pour le renouveau et l’émergence (Fare An Ka Wuli), sont convaincus que cette fois-ci serait la bonne dans leur quête de porter leur candidat au palais de la présidence à Koulouba par la seule voie qui sied, celle des urnes.



Un peu partout les citoyens et citoyennes se mobilisent pour rebâtir le Mali de nos rêves et de nos ambitions autour de celui qui incarne à leurs yeux toutes les valeurs requises au regard des défis actuels auxquels notre pays et l’ensemble de la sous-région sont confrontés et pour la résolution desquels il faut une très grande expérience de l’Etat et d’énormes capacités intellectuelles, morales et physiques.



Pour ce faire, le samedi 3 mars dernier, ils étaient plusieurs centaines voire des milliers à adhérer et à partager les mêmes idéaux, la même aspiration, la même ambition et une volonté commune de bâtir un Mali meilleur, juste et solidaire pour tous ses fils et filles. A l’unisson et dans la parfaite communion des grands jours, les nombreux militants et sympathisants rassemblés pour la circonstance ont plusieurs fois repris en chœur leur slogan phare du moment « An ka wuli Mali yé » ; en d’autres termes « Ensemble, levons-nous et mobilisons-nous rien que pour le Mali ». C’était à l’occasion de la cérémonie officielle de lancement des activités de la coordination des associations et clubs de soutien à Modibo Sidibé à Hamdallaye ACI 2000 sous la présidence effective de l’intéressé et la présence de proches parents et de collaborateurs.



Au même moment, à des milliers de kilomètres de Bamako, d’autres compatriotes également profondément préoccupés aussi par l’état actuel du pays et de la nation, étaient réunis pour presque les mêmes causes. En effet, des représentants de partis politiques et de la société civile, toutes tendances confondues, étaient également en conclave à Montreuil en France en vue de mieux préparer ces mêmes élections présidentielles de juillet et août 2018. De sources concordantes, ils sont venus de toute la France pour échanger sur les meilleures stratégies à mettre en œuvre en vue de créer les conditions véritables à l’avènement d’une alternance en 2018 au Mali.



Dans cette même dynamique les militants et sympathisants du parti Fare Anka Wuli de Baguineda (cercle de Kati) se mobilisent afin de mieux s’organiser pour mettre toutes les chances en faveur de leur candidat en l’occurrence l’ancien Premier ministre Modibo Sidibé. Ainsi, depuis des mois, il ne se passe plus de semaine sans que Mme Kanté Fatoumata Keita et ses camarades ne se réunissent pour assurer l’atteinte de cet objectif. Pour ce faire, ils ont décidé de redynamiser les structures du parti sur toute l’étendue du territoire de la commune rurale de Baguineda.



A cet effet, ils ont mis en place, ce dimanche 4 mars 2018, un bureau de coordination de 29 membres, composé majoritairement de femmes et tous autant engagés et déterminés à relever le défi de la mission qu’ils se sont volontairement assignés.



Comme le dit l’adage, “à tout seigneur tout honneur”, l’Assemblée générale a porté sa confiance en celle qui a été unanimement reconnue et saluée comme la principale cheville ouvrière du travail méticuleux ayant abouti à ce résultat, Mme Kanté Fatoumata Keita au poste de Secrétaire général du bureau. Elle a comme adjoint M. Mohamed Samaké, tandis que Mohamed Coulibaly occupe le poste de Secrétaire administratif.



Dans les jours et semaines à venir, le nouveau bureau se fixe comme tâche prioritaire l’élargissement de la base du parti à travers notamment une implantation adéquate dans tous les quartiers et villages de la commune.



D’ici là, le bureau et l’ensemble des militants ont émis le vœu d’accueillir très prochainement le président Modibo Sidibé dans le cadre d’une rencontre citoyenne à Baguineda.



Dans son mot de remerciement à l’endroit des militants ayant ainsi placé leur confiance en elle, Mme Kanté Fatoumata Keita (Fiman ni pour les intimes) a tenu à préciser que tout ce travail n’aurait été possible sans l’engagement et le soutien constants de la Section FARE An Ka Wuli de Kati sous la houlette de sa Secrétaire générale et non moins Vice-présidente du parti, Mme Cissé Djita Dème, en qui elle a rendu un vibrant hommage pour tous les sacrifices qu’elle n’a de cesse à consentir pour élargir et renforcer la base du parti dans le cercle de Kati et au-delà dans toute la région de Koulikoro dont elle est également la Coordinatrice Régionale.



C’est dire que pour Modibo Sidibé et ses camarades, l’heure est à la mobilisation générale avec comme principale ligne de mire l’élection présidentielle du 29 juillet prochain.



Ne dit-on pas que “quiconque veut aller loin se doit de bien préparer sa monture!”.

Ainsi donc, au parti FARE, l’on semble être si convaincu de la pertinence de cet adage que tout est mis en œuvre afin de rendre effective cette alternance que beaucoup appelle aujourd’hui de tous leurs vœux.



Vivement donc un chrono gramme détaillé, clair et précis pour un scrutin libre, juste et transparent dans un climat apaisé et un Mali stable et résolument engagé sur la voie de la prospérité, du développement et du bonheur partagé !



Correspondance particulière