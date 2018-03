Emmanuel Macron prêt à changer la loi de la République pour rendre aux Africains ce qui les appartient - abamako.com

Emmanuel Macron prêt à changer la loi de la République pour rendre aux Africains ce qui les appartient Publié le jeudi 8 mars 2018 | Le Pays

Le président s’engage à concrétiser des promesses qu’il avait faites à des milliers d’étudiantes et d’étudiants, mais aussi au monde entier à Ouagadougou lors de sa visite en novembre 2017. Macron veut rendre aux Africains leurs patrimoines culturels gardés dans les musées français depuis la colonisation. Deux experts furent nommés lundi dernier afin de travailler sur ce projet.



Le locataire de l’Élysée a nommé deux experts pour examiner toutes les possibilités permettant de restituer aux Africains des patrimoines culturels présents en France depuis l’âge de la colonisation. Bénédicte Savoy et Felwine Sarr ont la tâche de rendre compte des conditions de rapatriement des objets d’art culturel que la France a dépossédé la plupart de ses ex-colonies lors de la colonisation.



M. Macron a exprimé cette volonté lors d’une tournée en Afrique de l’Ouest et plus précisément à Ouagadougou. «Le patrimoine africain […] doit être mis en valeur à Paris, mais aussi à Dakar, à Lagos, Cotonou […] Ce sera l’une de mes priorités. D’ici cinq ans, je veux que les conditions soient réunies pour un retour du patrimoine africain à l’Afrique », affirme Macron devant une foule d’étudiants à Ouagadougou.



L’historienne Bénédicte Savoy et l’écrivain Felwine Sarr doivent non seulement analyser les conditions de rapatriement, mais aussi faire des propositions de voies et moyens permettant de protéger ces objets dans leur pays d’origine. À cet effet, le président français n’attend pas faillir à sa mission. Pour ce faire, il se montre prêt à tout pour rendre aux Africains leurs propriétés. Ce travail ne va pas sans instituer un projet de révision de loi s’il faut tenir compte des principes juridiques « d’inaliénabilité et d’imprescriptibilité […] des collections publiques. »



Cette décision du locataire de l’Élysée n’est pas étonnante si nous savons qu’il a tenu à montrer pendant les campagnes présidentielles que la colonisation fut une grosse erreur que la France doit réparer. Ces propos avaient provoqué le tollé sur cette ex-métropole. De nos jours, tout porte à croire que Macron se situe dans cette tentative de correction des erreurs commises par ses ancêtres. Cela peut se voir à travers cette volonté de rendre à l’Afrique ce qui l’appartient.



Fousseni TOGOLA