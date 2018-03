Arrivée à Rabat du Premier ministre malien - abamako.com

News Politique Article Politique Arrivée à Rabat du Premier ministre malien Publié le jeudi 8 mars 2018 | le360 Afrique

© aBamako.com par A.S

Le Premier ministre malien, Soumyelou Boubeye Maïga, est arrivé jeudi 8 mars à l’aéroport Rabat-Salé, pour une visite d’amitié et de travail au Maroc.











A son arrivée à l’aéroport de Rabat-Salé, Soumyelou Boubeye Maïga a été accueilli par le chef du gouvernement, Saâd-Eddine El Othmani.



Après avoir passé en revue un détachement d’honneur de la première base aérienne des Forces royales air (FRA) qui rendait les honneurs, le Premier ministre malien a été salué par le ministre d'Etat chargé des droits de l'Homme, Mustapha Ramid, le ministre de l’Économie et des finances, Mohamed Boussaid, le ministre de l’Équipement, du transport, de la logistique et de l’eau, Abdelkader Amara, le ministre de l’Emploi et de l’insertion professionnelle, Mohamed Yatim et le ministre délégué chargé de la coopération africaine, Mohcine Jazouli.



Le Premier ministre malien a été également salué par le wali de la région de Rabat-Salé-Kénitra, gouverneur de la préfecture de Rabat, le président du Conseil de la région de Rabat-Salé-Kénitra, le président du Conseil communal de Salé et l’ambassadeur du Mali à Rabat.



Au cours de cette visite de deux jours, Saâd-Eddine El Othmani et Soumyelou Boubeye Maïga exploreront les voies et moyens susceptibles de renforcer la fructueuse coopération bilatérale et échangeront sur les questions de paix, de sécurité, de lutte contre le terrorisme, de changement climatique et de migration irrégulière.



A l’occasion de cette visite, plusieurs accords de coopération dans le domaine des transports, de la logistique, des infrastructures, de l'aménagement hydroagricole, de la formation professionnelle et du développement durable seront signés entre les parties.