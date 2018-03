Le Mali a pour objectif 3,14 Mt de riz en 2018/19 - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Économie Article Économie Le Mali a pour objectif 3,14 Mt de riz en 2018/19 Publié le jeudi 8 mars 2018 | commodafrica.com

© aBamako.com par A S

Remise d`une quantité important de riz au Mali

Bamako, le 15 décembre 2017 La chine offre une quantité important de riz au Mali Tweet

3,14 Mt de riz en 2018/19

Le Mali a pour objectif de produire 3,14 millions de tonnes (Mt) de riz sur la campagne 2018/19, a déclaré hier le ministère du Développement rural.



Ceci représenterait une hausse de près de 8% par rapport aux 2,92 Mt récoltées la campagne précédente. Cette hausse serait rendue possible en augmentant les rendements et non les superficies, grâce à un meilleur accès aux engrais et aux semences ainsi qu'à leur utilisation plus efficace.



Rappelons que la campagne rizicole au Mali court d'avril à mars avec deux phases : la production de mai/juin à septembre/octobre et la commercialisation d'octobre/novembre à fin mars.