Mali: une trentaine d’hommes armés ont attaqué et détruit un chantier de construction d’un barrage près de Djenné - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Région Article Région Mali: une trentaine d’hommes armés ont attaqué et détruit un chantier de construction d’un barrage près de Djenné Publié le jeudi 8 mars 2018 | RFI

© aBamako.com par Androuicha

Cérémonie d`inauguration du nouveau pont de Kouoro

Sikasso, le 24 novembre 2017. Le président de la République Son Excellence Ibahim Boubacar Keita en visite de 72 heures dans la région de Sikasso, a procédé à l`inauguration du tout nouveau pont de Kouoro reliant la ville de Sikasso à celle de Koutiala. Tweet

Une trentaine de présumés jihadistes armés ont attaqué et détruit, très tôt ce jeudi, le chantier de construction d’un barrage près de la ville de Djenné, au centre du Mali. Les pertes sont estimées « à plusieurs centaines de millions de francs CFA ».



De présumés jihadistes armés ont attaqué et incendié tôt ce jeudi 8 mars le chantier de construction d’un barrage au centre du Mali, près de la ville de Djenné, dans la région de Mopti.

Selon un témoin, ils étaient une trentaine d’hommes armés, des jihadistes présumés, à motos. Ils ont regroupé les travailleurs du site, dont des Sud-Coréens, avant de renvoyer tout le monde. Puis ils ont mis le feu au chantier.



Une grue de 60 tonnes a commencé à brûler. Une autre grue, de 30 tonnes, a été calcinée. Des véhicules, des groupes électrogènes, des pièces de l’ouvrage en construction qui devaient par la suite être montées, ont été détruits. Les assaillants sont ensuite repartis.



Le barrage devait être inauguré dans quatre mois. Il va donc falloir attendre encore plusieurs mois. L’ouvrage, qui comporte trois parties, devait initialement coûter environ 35 milliards de francs CFA, et changer le paysage local.



Il devait permettre de rallier la ville de Djenné par un pont. Jusque-là, pour fouler le sol de cette localité touristique en période de crue, il fallait prendre un bac pour traverser le fleuve Bani, un affluent du fleuve Niger.