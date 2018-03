Le Peuple avec son Armée - abamako.com

News Politique Article Politique Le Peuple avec son Armée Publié le jeudi 8 mars 2018 | fama.ml

Célébration du 57 anniversaire du 22 septembre 2018 à Kati

Bamako, le 20 janvier 2018 le Président de la République, Chef Suprême des Armées, Ibrahim Boubacar Kéïta a fait la revue de la troupe à Kati Tweet

Les Forces armées combattantes reconnaissent et remercient les citoyens soucieux de leur quotidien depuis un certain temps. Ces citoyens qui à chaque instant prennent leur temps pour apporter leur intérêt aux sacrifices suprêmes des Soldats les aident à braver la nébuleuse. Ces actes donnent à chaque combattant du tonus qui galvanise l’esprit combatif.



Cet intérêt pour les FAMa prouve que le Peuple est aux côtés de son Armée et la soutient dans ses efforts. Ces démarches constantes de la Nation boostent les initiatives de nos troupes. Et cet encouragement au quotidien oui alors donne une certaine confiance aux hommes à qui vous avez confiez votre sécurité et la protection de vos biens.



Cette confiance de tous les jours il faut le dire, est aussi un bouclier pour chaque combattant face à l’ennemi. Ce soutien indéfectible aide vos FAMa à chaque instant.



Grâce à vos encouragements et à votre confiance, les FAMa prennent de la hauteur.