Mali : Le Maroc mise sur la carte sécuritaire pour concurrencer l'Algérie .

Publié le jeudi 8 mars 2018 | yabiladi.com

A défaut d’un déplacement officiel au Maroc du président malien, en poste depuis 2013, son nouveau Premier ministre entame une visite de deux jours à Rabat. Même si Bamako est toujours sous l’emprise politique de l’Algérie, le royaume a entre ses mains la carte sécuritaire.



.Le Premier ministre malien, Soumeylou Boubéye Maïga, est actuellement au Maroc. «C’est une visite de remerciement et de reconnaissance du rôle joué par le Maroc dans la stabilisation du pays, d’autant que des sécuritaires marocains ont récemment entraîné des unités des forces maliennes à combattre les groupes terroristes», nous confie Ali Ansari, le directeur du Centre Tombouctou des études. Et d’ajouter :



«Certes, le royaume est le premier investisseur au Mali et pourtant le pays demeure toujours sous l’emprise politique de l’Algérie. Preuve en est, l’absence d’une seule visite officielle du président Ibrahim Boubaker Keita au Maroc, alors que le roi Mohammed VI s’est rendu à Bamako à deux reprises en 2013 et 2014. Au Mali, Alger est source de problèmes et elle souhaite assumer seule le rôle de la solution. Ce qui est d’ailleurs une contradiction.»



Par ailleurs, le chef d’Etat a effectué deux déplacements en Algérie, en mars et septembre 2015.







