Mali: le directeur de la banque BCI limogé Publié le jeudi 8 mars 2018 | financialafrik.com

Sékou Mamadou Barry n’est plus le directeur général de la Banque pour le Commerce et l’Industrie (BCI-Mali).







Limogé par le Conseil d’Administration du Groupe BCI, tenu le 20 décembre 2017 à Nouakchott, en Mauritanie, le cadre bancaire, en poste depuis 2007, laisse une institution affaiblie. Des sources bien informées parlent de «mauvaise gestion». Un audit diligenté par le groupe devra rendre son rapport dans les prochains jours.



Appelée à assurer l’intérim, madame Haïdara Zeynabou Kouréchy à la lourde tâche de redresser une banque mal en point. Selon nos informations, le conseil d’administration du groupe BCI se réunira prochainement à Dakar aux côtés de son emblématique PDG, Isselmou Ould Tajeddine, pour évoquer le cas malien et celui de certaines filiales.