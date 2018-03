Le Maroc et le Mali signent plusieurs accords de coopération - abamako.com

Le Maroc et le Mali signent plusieurs accords de coopération Publié le jeudi 8 mars 2018

Le Maroc et le Mali ont signé, jeudi à Rabat, cinq accords de coopération couvrant plusieurs domaines en vue d'impulser le partenariat bilatéral unissant les deux pays.



Signés lors d’une cérémonie co-présidée par le Chef du gouvernement, Saâd Eddine El Othmani, et le Premier ministre malien, Soumeylou Boubeye Maïga, ces accords touchent notamment les domaines du transport, de la logistique et de l’emploi.



Ainsi, un accord relatif aux transports internationaux routiers de voyageurs et de marchandises a été signé par le ministre de l’Equipement, du Transport, de la Logistique et de l’Eau, Abdelkader Amara, et le ministre malien des Transports et du Désenclavement, Moulaye Ahmed Boubacar.



Amara et Boubacar ont également signé un accord relatif à la reconnaissance des permis de conduire, ainsi qu’un accord de coopération en matière de logistique.



Dans le domaine de l’emploi, un protocole de coopération a été signé par le ministre de l’Emploi et de l’Insertion professionnelle, Mohamed Yatim, et le ministre malien de l’Emploi et de la Formation professionnelle, Maouloud Ben Kattra.



Par ailleurs, M. Amara et le ministre malien des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Tiéman Hubert Coulibaly, ont signé un accord de coopération technique dans le domaine des aménagements hydrauliques.



Ces accords ont été signés au terme d’une réunion plénière à l'occasion de la visite de travail et d'amitié qu'effectue le premier ministre malien dans le Royaume à la tête d’une importante délégation.