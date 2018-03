Médecin sans frontière : 1500 accouchements médicalisé réalisés et 2776 consultations de maternité offertes à Ansongo ! - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Région Article Région Médecin sans frontière : 1500 accouchements médicalisé réalisés et 2776 consultations de maternité offertes à Ansongo ! Publié le vendredi 9 mars 2018 | Le Pays

Tweet

Présent au Mali depuis 1985, Médecins sans frontières (MSF) est une organisation médicale internationale humanitaire.



Les femmes sont au cœur des actions de Médecin sans frontière à travers cinq projets prioritaires. L’an dernier, l’organisation non gouvernementale a réalisé à Ansongo 1500 accouchements médicalisés et offert 2 776 consultations de maternité. A Douentza, 442 autres femmes ont bénéficié du même soutien. Selon le spécialiste en gynéco-obstétrique, référent du projet médical de Msf à Ansongo, Mamadou KEITA, « il faut aider les femmes par un accouchement médicalisé ». Car beaucoup de mamans perdent la vie en donnant naissance. Aussi, Médecin sans frontière offre des soins médicaux gratuits aux dames notamment à Kidal et à Ténenkou. Pour la première localité, l’Ong a effectué 1 968 consultations dont 153 accouchements assistés et 7 168 consultations médicales et gynécologiques. 2 225 consultations prénatales et 528 accouchements ont été effectués dans la deuxième localité.



Les équipes de MSF réalisent un travail formidable, « elles ont sauvé la vie de ma fille, sans me demander de l’argent, et j’ai même reçu de la nourriture pendant que je veillais à son chevet. Aujourd’hui elle va beaucoup mieux et elle peut enfin s’occuper de son bébé », témoigne Tahata une mère âgée d’une cinquantaine d’années.



Par ailleurs, le personnel de Msf explique l’importance de la fréquentation des centres de santé et les inconvénients de l’accouchement à domicile.







Abdrahamane Sissoko