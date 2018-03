La deuxième lettre ouverte de Sekhou Sidi Diawara adressée au Président de la République en rapport avec la question de son deuxième mandat. - abamako.com

« Le prince (président de la République) est le dernier à pouvoir comprendre le sens du renoncement du pouvoir », Ivan Illich.



Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l’État,



Excellence, à l’instar de nombreux compatriotes, j’ai appris la nouvelle rocambolesque selon laquelle vous prétendrez encore se présenter aux élections présidentielles prochaines.



Après quelque temps d’observations de vos comportements et de vos intentions pour me rassurer de la véracité de la nouvelle, je me suis à nouveau imposé une autre tâche exaltante qui va au-delà de mes compétences personnelles, en choisissant encore de m’adresser directement à votre auguste personnalité à travers une lettre ouverte. Mais, cette fois-ci, c’est avec sens des responsabilités et empreint de gravité que je choisis de m’adresser directement à vous, au nom de millions de Maliens meurtris dans leurs chaires et dans leurs âmes par la cherté de la vie et l’insécurité grandissante caractérisées par l’absence d’une vision républicaine susceptible de garantir le minimum de services sociaux de bases.



Excellence, j’aurais bien me sentir dans mon âme et dans ma peau de Malien si vous me permettriez de m’adresser directement à vous sans tenir en compte aux règles protocolaires, en m’autorisant de me plonger dans les traditions authentiques de notre pays dans lesquelles, l’enfant, en s’adressant à son père, l’appelle sous le nom de « BOUA ».



Mais, ayant peur du niveau de compréhension des autres, et vous étant l’incarnation de la première institution de mon pays, je me rabaisse aux exigences protocolaires en me ramenant au modèle éducatif familial que j’ai reçu qui m’impose le plus grand respect pour vous et pour la fonction que vous exercez. C’est pourquoi, autant que je peux, je me forcerai d’accorder plus d’attention à mes mots et à mon style de communications. Ainsi, loin de moi l’idée de faire offense à votre personne. Si vous en trouvez une dans cette lettre, vous m’en verrez très malheureux et regretté. Mais l’ampleur de la nouvelle et la gravité de la situation m’exigent un style de communication et un langage clair sans ambages aucuns.



Excellence, permettez- moi, d’entrée de jeu, de vous remercier du fond du cœur pour l’action républicaine dont vous avez fait preuve lors de la période controversée du référendum en renonçant ou du moins en sursoyant au processus de celui-ci. J’ose croire que vous continuerez toujours d’être sensible au cri du cœur du peuple souverain.



Excellence, se mettant toujours au service de ceux qui subissent l’histoire, et se proposant volontiers d’être porte-parole de millions de maliens qui n’ont pas droit au bonheur de Votre gouvernance, et voyant l’arbitraire empoisonner la vie sociale malienne, je me devais de vous dire la vérité dans sa beauté nue afin que, par votre sens de compréhension, l’histoire de notre pays prenne une autre direction avec un autre capitaine de bord. Cher père, je vous prie, pour le lien sacré qui existe entre « MARAKA » et « MANINKA », de bien vouloir être sensible et écouter une autre voix ; celle de Votre fils qui ne vous flattera pas pour conserver un poste, celle qui ne vous quémandera pas un emploi, mais celle qui vous dira la vérité dans toute sa splendeur afin d’interroger et de mettre en cause Votre conscience d’humain en regardant les réalités en face avec la conscience d’un chef de l’État qui est et sera le seul et l’unique responsable devant le cataclysme de l’histoire. Alors, cher père, écoutez cet autre son de cloche plein de vérité et de conseil.



« Le plus noble et meilleur soutien que l’on puisse apporter à un prince (président) est celui qui consiste à lui dire la vérité sur le sentiment et le regard que porte le peuple sur lui », Nikola Machiavel.



En parfaite symbiose avec cette maxime, votre Excellence, il me sera d’une nécessité impériale de commencer par le commencement.

Excellence, vous avez été élu dans des circonstances fondamentalement particulières dans l’histoire de notre pays. Lorsqu’en 2013 vous accédiez à la magistrature suprême, nous étions autant plus heureux. Le peuple malien, dans sa grande majorité, avait cru faire le choix de celui qui défendrait chaque citoyen pour qu’il ait une vie digne, pour qu’il puisse avoir le pouvoir de résister à la cherté de la vie et de se sentir dans un environnement de sécurité afin de se coucher et se réveiller sans les bruits de canons. Excellence, en 2013, l’espoir porté en vous était immensément immesurable. Nous avions cru faire le choix de la rupture. Rupture dans la façon de gérer les affaires d’État, rupture dans la façon de faire de la politique dans notre pays, rupture dans les rapports entre le politique et le peuple, et rupture qui permettrait simplement une petite action pour souffler un brin d’espoir dans les cœurs de maliens vis-à-vis de la politique. Excellence, votre élection à la tête du pays, nous avait donné le sentiment et la fierté d’avoir élu et donné la chance à celui qui fera changer le cours de l’histoire, qui nous fera oublier les exploits héroïques de nos aïeux à travers l’écriture d’une nouvelle page plus rayonnante encore de l’histoire contemporaine de notre pays. Nous avons cru comprendre que vous serez cet homme providentiel qui sauvera et fera influencer les rimes et les mélodies de nos griots tant fatigués de chanter la seule et l’unique histoire de la bravoure de nos arrières parents.



Mais, hélas…, le temps a fait son œuvre : notre surprise fut grande, et nos sacrifices ont tendance d’être vains. Nous avions et continuons toujours d’assister plus de remaniements ministériels que de changements des conditions de vie du peuple, plus de promesses que de concrets, de déclarations d’intention que d’actions, d’interprétations de faits que leurs réalisations, et que sais-je encore… Votre Excellence, si le plus noble soutien pour un président est de lui dire la vérité, alors, je me dois de vous informer que le pauvre peuple malien, payant toujours le prix et les sacrifices ultimes d’une vie normale, mais vivant malheureusement depuis plusieurs décennies sous le poids de la misère et de la pauvreté, n’a plus d’espoir et de confiance en la politique telle qu’elle est menée dans notre pays. Le peuple malien semble être asphyxié par des promesses sans lendemain de ses élites.



Excellence, Votre règne est, pour ainsi dire, assiégé de lecture et d’interprétation qui, depuis les premiers mois de votre mandat, vous ont mise en cause. Vous n’avez pas choisi les aspirations qui fondent les solutions adaptées et idoines. Vous avez préféré hypnotiser les problèmes plutôt que de les résoudre en signant des accords dont les fondements ont mis et continueront toujours à mettre le pays dans une impasse totale. Votre Excellence, du fait de vos stratégies de réunification et de pacification du pays, le triomphe de la paix sur la crise, et celui de l’action sur la promesse, semblent être devenus et demeurent toujours pour les Maliens un long chemin à parcourir.



De sauveur à pourfendeur des valeurs et fondements de la République ?



Non! Je me réserve d’une telle affirmation. Pourtant, nous sommes plus près du péril que nous ne l’avons jamais été. Le caractère unitaire de l’État est en cause depuis plus de trois ans, le pays est dans une situation de désespoir extrême, l’insécurité et le désordre règnent en maîtres partout dans le pays. L’accord d’Alger supposé garantir le retour de la paix et de la sécurité, est devenu une religion sans adeptes, sans principes et ni rites. Trop de sang a été versé durant ces quatre (4) dernières années et continue à être versés, trop d’attentats, trop d’attaques meurtrières. À côté de l’insécurité, la cherté de la vie a atteint son paroxysme, et les nuits sont devenues longues pour nos chefs de famille qui passent plus de temps à gronder et à réfléchir, pendant la nuit, que de dormir. Et le seul espoir pour les jeunes reste toujours la Méditerranée ou le giron des esclavagistes libyens. Notre grande nation tant enviée et respectée dans le temps a perdu tout son poids et toute sa place dans le concert des nations unies. L’accueil du MNLA au sien du conseil des nations unies sans passer par les autorités compétentes de notre pays n’en est-il pas un exemple indéniable ? Le Mali, berceau de grands empires, terre et source d’inspiration de grands hommes et de grandes civilisations, a-t-il encore d’influences et de considérations auprès des autres nations du monde ?



Votre Excellence, il ne me paraît pas nécessaire ici de vous rappeler que le rang des veuves de nos braves soldats tombés sur les champs de bataille et d’honneur, augmente des jours en jours, et une autre génération de maliens entrains de grandir dans les camps de réfugiés avec la haine dans le cœur pour être tombés dans l’oubliette et être abandonnés par les autorités de leur propre pays, ce qui pourrait constituer encore une autre menace pour la stabilité et la quiétude du Mali de demain.



L’histoire, votre Excellence, me semble suivre des trajectoires qu’on ne peut plus continuer. Pour stopper sa (histoire) marche et changer sa direction vers une destination propice afin de nous en sortir de cette situation, votre Excellence, il nous faut le chemin inverse et d’engager une nouvelle dynamique de gouvernance à l’image du Rwanda et du Botswana pour résoudre définitivement, avec des solutions endogènes, originales et originaires, les difficiles situations économiques, sociales, sécuritaires et politiques. Et cela impose un changement de leaders et leadership.



À ce propos, et pour toutes ces raisons ci-dessus citées et d’autres que je ne peux les citer ici, votre Excellence, je m’autorise à vous implorer, avec le plus grand respect et la plus grande humilité, à vous ressaisir et à prendre de la hauteur pour renoncer la question du deuxième mandat. En le faisant, non seulement vous aurez fait le choix de sauver votre propre pays, mais vous aurez aussi pris la plus grande et importante décision qui couronnera éternellement de succès votre parcours politique, et vous permettra de laisser votre éternelle empreinte dans l’histoire glorieuse de notre pays.



Votre Excellence, J’ose croire que dans votre propre conscience d’humain, vous tiendrez compte de cette lettre rédigée avec plus de clartés et de franchises par l’un de vos fils dont le seul et l’unique souhait est de voir figurer, un jour, votre nom aux côtés des grands hommes qui ont résisté au passage du temps et de l’histoire, qui ont révolutionné le cours de l’humanité à travers leurs exploits: Modibo Keita, Thomas Sankara, Nkwamé Nkrouma, Sekou touré, Patrick Lumumba, etc. Pour y arriver, votre Excellence, vous devez plus penser à aménager votre place dans le grand vestibule du Mandingue pour vous constituer en sage conseillers de la nation que de nourrir encore d’autres ambitions politiques.



Espérant aborder les problèmes complexes avec un langage simple et véridique sans vous avoir offensé, et souhaitant voir votre sagesse plaidera en faveur du renoncement afin de caresser le rêve de vous féliciter un jour pour avoir compris le sens et la portée de cette lettre, je vous prie de croire, Monsieur le Président, l’expression de mes sentiments les plus patriotiques.



Belgrade, le 11 mars 2018,



Sekhou sidi DIAWARA connu sous le nom de «SERPENT», étudiant-chercheur à la faculté des sciences politiques de Belgrade



