Fin de la grève de l'AEEM : Les camions-bennes interdits de circuler sur la route de Kabala de 6h à 9h et de 15h à 17h30
Publié le vendredi 9 mars 2018 | Le Tjikan

En réponse à l’appel de l’Association des Elèves et Etudiants du Mali (AEEM) pour la prise de dispositions urgentes afin de protéger les étudiants contre les multiples cas d’accidents sur la route de Kabala, le Mairie de la Commune Rurale de Kalabancoro vient de prendre la décision d’interdire la circulation aux camions bennes sur cet axe durant certaines heures. La mesure prend effet ce vendredi 9 mars 2018.



C’est suite à cette mesure que l’AEEM a décidé de suspendre sa longue grève entamée depuis le lundi 26 février dernier après le décès brutal d’un étudiant de l’Ecole Nationale d’Enseignement Technique et Professionnel (ENETP) des suitesd’un accident de la circulation causé par un camion benne sur la route de Kabala. L’étudiant en question s’appelait Amadou Touré (3ème année Génie Civil). C’est suite à cet accident que l’AEEM a décrété une grève de 48heures suivie d’une autre de 72heures. Cela avait été suivi d’une marche pacifique.



Pour répondre à l’appel des étudiants, il a été décidé d’interdire la circulation aux camions bennes pendant certaines heures. La mesure prend effet ce vendredi 9 mars 2018 à 00heure. Les camions bennes n’ont plus le droit de circuler sur cet axe de 6h 9h et de 15h à 17h30.



Cette interdiction est une mesure temporaire en attendant la fin de l’aménagement des routes de déviation que les bennes devront emprunter les jours à venir. Le gouvernement a pris l’engagement d’aménager ces routes de déviation. C’est pourquoi, l’AEEM a décidé de suspendre sa grève.



M.D