Le Mouvement Mali Kanu soutient Modibo Koné Publié le vendredi 9 mars 2018

Les membres du Mouvement Mali Kanu et leur président Modibo Koné préparent activement le terrain dans le cadre des élections présidentielles à venir. Lors de leur première convention nationale tenue le samedi 03 Mars 2018 au CRES de Badalabougou, les militants venus de partout, ont témoigné leur soutien à Modibo Koné afin qu’il brigue la magistrature suprême du Mali.



Le Mouvement Mali Kanu (MMK) porté sur les fonts baptismaux le 17 mars 2017 à Dakar par des maliens soucieux du devenir de leur pays, la première convention du mouvement a servi de cadre pour les militants de se pencher sur la vie du mouvement, de mettre en place un bureau de 99 membres, de porter leur choix sur Modibo Koné pour défendre les couleurs du mouvement lors des prochaines élections présidentielles etc. Le président de la commission d’organisation Paul Ismaël Boro s’est dit satisfait et a indiqué que le MMK est implanté partout sur le territoire malien et à l’extérieur du pays. «En seulement une année, nous sommes le mouvement le plus connu et le plus respecté. Nous avons nos chances pour 2018», a-t-il lancé. Il a fait savoir qu’ils continueront le travail commencé afin de conduire le candidat du Mouvement Mali Kanu à Koulouba. Modibo Koné, le président du MMK a, dans son allocution, salué les délégués venus des régions, cercles du Mali ainsi que les Maliens de la diaspora qui ont effectué le déplacement pour être des témoins oculaires de la première convention du Mouvement. L’ancien DG de la CMDT a convié les Maliens à se donner la main pour sortir le Mali du gouffre dans lequel il patauge depuis des années. A l’issu des travaux, un bureau de 99 membres a été mis sur pied afin de déblayer le terrain pour permettre au président du MMK d’escalader sans ambages la colline de Koulouba.



Aïssétou Cissé