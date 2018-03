L’Adema et la présidentielle de 2018 : Acte de faiblesse notoire - abamako.com

En lisant entre les lignes les propos du président du Comité Exécutif de l’Adema dans les colonnes de JA, on dirait que Tiémoko Sangaré n’a aucune emprise sur son parti, aucune influence réelle, juste un responsable qu’on tolérerait dans son fauteuil, histoire de donner à l’architecture son charme.



Les tenants de la candidature interne contre lesquels le président Tiémoko Sangaré ne peut rien, sont ceux-là qui sont et restent fidèles à la famille Konaré, les Moustapha Dicko, Conté Fatoumata Doumbia, Diallo Salimata Ouatara et consorts. Dans leur profil bas, les partisans du président Keïta n’innovent point et c’est sans doute le sens de la candidature du président ministre, si jamais il partait jusqu’au bout de sa logique de candidat. Au cas où il passerait haut la main comment interpréterait-il son soutien supposé au président Keïta ? Battrait-il campagne sous le label IBK, en demandant aux militants de reporter toutes les voix sur ce dernier ? Ou comment s’y prendrait-il dans le cas contraire, s’il n’arrivait pas à écarter l’un de ses rivaux ? Récemment, dans les colonnes de JA, il tenait ce propos « …..Si on ne trouve pas un candidat de consensus pour l’Adema, nous soutiendrons le président IBK ». Pire, Tiémoko penserait-il déjà à un match nul, que personne ne gagnerait au terme dudit appel à candidature ? Et si c’était le cas, que l’Adema n’ait aucun candidat consensuel, comment s’y prendrait-il pour ramener tous ses camarades frondeurs à la thèse du soutien à IBK alors que la bataille autour d une position d’interlocuteur autour du même IBK fait rage ?



Kamaye Kondo Faskoye