Diffusion des Séries Etrangères : Quel impact sur la jeunesse malienne ?

Une série télévisée est une œuvre de fiction télévisuelle qui se déroule en plusieurs parties de durée généralement équivalente appelées « épisodes ». La jeunesse étant en une période de recherche de soi, le jeune se développe en tant que futur adulte. A cet âge-là, les jeunes maliens sont vulnérables.



Les différentes séries diffusées de jour comme de nuit envoient des messages positifs comme négatifs aux téléspectateurs dont la plupart sont des jeunes. Il est regrettable que les jeunes adoptent le plus souvent les aspects négatifs de la chose. Les séries donnent une fausse vision de la vie aux jeunes. Ces séries donnent une vision du monde professionnel bien différente de la réalité. Dans la mesure ou notre pays traverse une période difficile ou la sauvegarde de nos valeurs est un défi quotidien, l’implication de tout un chacun est de mise. Pour ce fait, les séries étrangères qui sont diffusées sur les chaines influencent négativement. A travers ces séries, les jeunes connaissent un monde totalement différent de la réalité. Elles les influencent dans leurs comportements, ou encore dans leurs manières de s’habiller. Les jeunes se mettent même dans le corps du personnage, ce qui n’est pas toujours positif. A travers ces séries, la plupart des femmes mariées n’ont plus le temps de s’occuper de leurs maris et de leurs enfants. Les séries télévisées étrangères influencent, même inconsciemment, dans le choix de professions. C’est ainsi que l’on assiste à des actes de criminalité influencés par la diffusion de séries étrangères. A travers ces séries, les jeunes n’ont plus le temps d’étudier.



Lamine SISSOKO