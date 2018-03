JCI Bamako Espoir : Une plateforme idéale pour porter haut la voix du Mali - abamako.com

JCI Bamako Espoir : Une plateforme idéale pour porter haut la voix du Mali Publié le vendredi 9 mars 2018 | L'Essor

La deuxième assemblée générale ordinaire de la Jeune chambre internationale Bamako Espoir (JCI Bamako Espoir) s’est tenue, mardi à l’hôtel de l’Amitié, sur le thème «l’entrepreneuriat des jeunes, gage du développement économique et personnel » avec comme slogan : «Ensemble pour la continuité ». Les travaux étaient dirigés par le président exécutif du mandat 2018 de la JCI Bamako Espoir, Kalilou Tirera. La cérémonie solennelle a débuté par l’exécution de l’hymne national, suivie de la déclaration de principes de la JCI et de l’adoption de l’agenda du jour.

Les membres de la JCI Bamako Espoir ont procédé à la lecture, l’adoption du procès verbal (PV) de la première assemblée générale. Ensuite, il y a eu la prestation de serment des membres du comité directeur (CD). La rencontre a également étudié l’évolution du plan d’action (croissance et motivation, formation communautaire, internationalisme, affaires sociales et trésorerie).

L’événement a été aussi marqué par la déclaration du haut patron du mandat 2018 de l’organisation juvénile, Amadou Baïba Kouma, la signature des conventions de partenariat et l’anniversaire de JCI Bamako Espoir. Le vice-président de la JCI Bamako Espoir, Modibo Ba, a précisé que l’assemblée générale consistait à rendre compte et à décliner le plan d’action, notamment les différentes activités réalisées et les actions à venir.



Le recrutement de nouveaux membres, l’accompagnement des organisations locales sœurs, les audiences avec des partenaires, la réalisation de projets et l’explication des différents modules aux nouvelles recrues sont des activités, déjà, réalisées par la JCI. «En tant que jeunes, nous devons contribuer à la construction de modèles citoyens plus créatifs, dotés d’un leadership et actifs dans le développement socio-économique de la communauté et capables de porter haut la voix du Mali à travers le monde. Et nous pensons que la JCI Bamako Espoir est la plateforme idéale pour atteindre ces objectifs. J’ai l’espoir d’apporter ma contribution à cet énorme chantier du développement national», a souligné Abdoul Aziz Kouma, fils du haut patron du mandat 2018 de la JCI Bamako Espoir et directeur commercial des établissements «Amadou Baïba Kouma». Créée le 26 février 2000, la JCI Bamako Espoir compte 106 membres. Elle s’est fixée comme mission d’offrir des opportunités de développement personnel aux jeunes en leur donnant la capacité de créer des changements positifs. L’organisation juvénile a comme vision d’être le principal réseau mondial des jeunes citoyens actifs.



Sidi Y WAGUÉ



