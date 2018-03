Adama Yacouba Touré : Un modèle de vertu s’en est allé - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Necrologie Article Necrologie Adama Yacouba Touré : Un modèle de vertu s’en est allé Publié le vendredi 9 mars 2018 | L’Essor

Tweet

Le 6 mars dernier, la nouvelle du décès du secrétaire exécutif de l’Autorité de régulation des marchés publics et des délégations de service public (ARMDS) a fait l’effet d’un coup de tonnerre dans un ciel serein. Adama Yacouba Touré n’est plus. Il s’en est allé sur la pointe des pieds mais restera vivant dans les souvenirs de nombre de ses parents, amis, collaborateurs et coreligionnaires pour ses vertus et les belles actions accomplies dans son existence. Tous ceux qui ont collaboré avec Adama Yacouba Touré sont unanimes à reconnaître son professionnalisme, son sens du devoir et de la responsabilité, sa rigueur dans la gestion des dossiers mais surtout son sens de l’analyse et de l’anticipation sur les problèmes.

Ils ont témoigné de l’admiration qu’ils ont pour le disparu et magnifié les qualités d’homme et de chef exemplaire qu’il a été durant sa riche carrière administrative. Les témoignages concordent sur les qualités professionnelles mais aussi sur la sensibilité de son âme. Il était profondément humain et se mettait tout simplement au service des autres.

Adama Yacouba Touré naquit un soir de 1957 à Bazi Gourma dans le cercle d’Asongo. Il y effectuera ses études fondamentales sanctionnées par un diplôme d’études fondamentales (DEF) en 1973. Il passa son baccalauréat en 1976 en série sciences exactes avant d’entrer à l’Ecole nationale d’administration pour des études supérieures. Il obtiendra sa maîtrise en sciences économiques en 1980. Muni de ce parchemin, le jeune Adama yacouba Touré entamera une brillante et riche carrière. Ce songhaï bon teint fut successivement inspecteurs des services financiers en 1981 et délégué du contrôle financier en 1986 à Mopti. Il a aussi servi comme directeur régional du contrôle financier à Gao, Mopti et Ségou, avant de devenir directeur adjoint du contrôle financier en février 2015.

Il se fera remarquer par sa conscience professionnelle, son souci de l’amélioration continue du travail, son abnégation à la tâche mais surtout sa sincérité et loyauté. Ces qualités lui ont valu l’estime et l’admiration de tous ceux qui l’ont pratiqué. Sa carrière a pris un tournant décisif en juin 2004 où il sera nommé directeur administratif et financier (DAF) d’alors, (l’appellation actuelle est directeur des finances et du matériel) au ministère en charge de la Santé. Il deviendra ensuite secrétaire exécutif de l’Autorité de régulation des marchés publics et des délégations de service public où il effectuait un second mandat. Ce brillant économiste imposait le respect aux autres par son approche des questions vitales et l’évidence de ses arguments. Il avait une grande capacité d’écoute mais aussi une extraordinaire facilité à convaincre.

Homme affable, il était fait de l’étoffe des grands hommes qui ne laissent jamais transparaitre leur colère (parce qu’il gardait son calme à toutes épreuves) et n’humilient jamais publiquement les autres. Il dégageait une certaine sérénité (une véritable force tranquille) qui s’employait simplement à accomplir sa besogne avec intelligence, courage et abnégation.

Certainement moins affiché que certaines figures de proue du Mouvement citoyen, pourtant Adama Yacouba Touré a été au cœur de la manœuvre de ce mouvement politique. Il en était le secrétaire aux finances. Mais cet homme était resté fidèle à ses idéaux de paix de démocratie. Pour lui, le Mali comptait plus que tout.

Le président de ARMDS, Dr Allassane Ba, et ses proches collaborateurs reconnaissent avoir perdu en lui, un franc collaborateur mais surtout un cadre consciencieux qui a joué un rôle primordial dans l’élaboration des textes sur la commande publique.

Les obsèques de Adama Yacouba Touré ont eu lieu mercredi où il a été porté en sa dernière demeure par une foule de parents, amis, collaborateurs, coreligionnaires et camarades politiques. Il repose désormais au cimetière de Niamakoro et laisse derrière lui une famille durement éplorée (deux épouses et des enfants). Dors en paix grand serviteur des autres.



Bréhima DOUMBIA