Ségou à l’allure d’une ville moderne - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Région Article Région Ségou à l’allure d’une ville moderne Publié le vendredi 9 mars 2018 | Les Echos

© aBamako.com par A S

Le premier ministre soumeylou Boubèye Maiga en visite à Segou

Le premier ministre soumeylou Boubèye Maiga a effectué une visite à Segou le 4 Mars 2018. Tweet

’Ségou sido ani balanza’’ change de visage. L’échangeur multiple de la ville est entièrement achevé et mis en circulation depuis un moment. L’ouvrage est impressionnant et rend la ville splendide et moderne. Il serait bientôt inauguré par le président de la République Ibrahim Boubacar Kéita en personne prochainement.

Aujourd'hui la ville de Ségou est devenue une véritable cité urbaine. La construction de ce joyau a totalement changé la ville de Ségou. Il faut préciser que le projet de réalisation d'un échangeur au carrefour de Markala, à Ségou rend en harmonie les 10 kms de routes à l'intérieur de la ville de Ségou : les 7 kms en 2/2 voies de la route de Pelengana.

Selon une source locale et des informations concordantes le président Ibrahim Boubacar keita viendrait inaugurer très prochainement cet échangeur. C’est pourquoi lors de la dernière visite du premier ministre Soumeylou Boubeye Maiga (SBM) à Ségou, la semaine du 3 au 4 mars derniers, l’attention des Ségoviens s’est attiré sur l’inauguration de cet échangeur multiple déjà, ouvert à la circulation. Cette visite inopinée de l’échangeur serait un ‘’dernier regard’’ d’un officiel, afin de prendre des dispositions pour son inauguration prochaine qui serait aussi un vœu de Ibk. C’est la réalisation d’une promesse présidentielle. Son coût est estimé à plus de 10 milliard de fcfa financé à 84 % sur le budget national et 14% qui est un prêt à rembourser toujours par l’état Malien.

Le premier ministre Sbm, lors de sa brève visite de l’échangeur a demandé aux populations de Ségou d’entretenir avec beaucoup de sérieux et beaucoup de rigueur. Aussi, il a déploré le vandalisme sur les voies et a interpelé les autorités locales pour son entretien.

Levy Dougnon