Ségou : arrestation de 4 braqueurs de grand chemin - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Région Article Région Ségou : arrestation de 4 braqueurs de grand chemin Publié le vendredi 9 mars 2018 | Ali24

Tweet

LE COMMISSAIRE PRINCIPAL MOHAMED LAMINE CISSÉ ET SES HOMMES METTENT LE GRAPIN SUR QUATRE BRAQUEURS DE GRAND CHEMIN.



Suite à la collaboration forces de l'ordre-population civile, les limiers du bureau de recherche du commissariat concerné ont interpellé 4 individus "hautement" dangereux et spécialisés dans les braquages spectaculaires à Ségou et environs.



Aucun texte alternatif disponible.



Un grand ouf de nos compatriotes dans la cité des Balazans car beaucoup ont été déjà victimes de ces malfrats que nous voyons en image.



Après les enquêtes du bouillant commissaire et de ses hommes, il est avéré que les braqueurs arrêtés sont déjà impliqués dans plusieurs cas de vols de motos et de bétail à main armée sans oublier des cas de cambriolage suivis de viols de nos soeurs dont certaines ont déjà prit de l'âge.



Aucun texte alternatif disponible.



Les 4 racailles opéraient avec des armes à feu et blanches. Ansi dans la nuit du 6 mars vers 2 h du Matin une famille à Pelengana, une commune rurale de Ségou a été cambriolée. Le chef de famille et son épouse ont été attachés avec les mains par derrière dans le but de violer sexuellement la femme. C'est ainsi que celle-là est blessée grièvement à la main.



Les victimes ont été dépossédées de leurs biens qui comportaient un téléviseur grand format ( 52 puces ), un ordinateur, deux téléphones portables et un réfrigérateur.



Avec la collaboration des populations civiles qui a permis aux hommes du commissaire Mohamed Lamine Cissé de procéder à des perquisitions dans les familles des malfrats,suite à ses fouilles, tous les matériels emportés à savoir le téléviseur, le réfrigérateur, l'ordinateur et les téléphones portables sont tombés dans les mains des policiers. 5 motos volées que nous voyons en image ont été également saisies sur place.



L’image contient peut-être : 2 personnes, personnes debout



Selon l'observateur Ali24, tous ces malfrats arrêtés sont des récidivistes qui ont déjà séjourné en prison et qui n'ont jamais épuisé leurs peine sous les verrous. ( faille de la justice Malienne ? )



Nous disons merci à la police Malienne d'avoir essuyé les larmes de nos compatriotes victimes de braquages à Pelengana



L’image contient peut-être : moto et plein air



Source: Ali24