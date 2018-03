Le Mali mise sur une production rizicole de 3,14 millions de tonnes en 2018/2019 - abamako.com

En 2018/2019, le Mali compte faire rentrer une récolte record de 3,14 millions de tonnes de riz, soit une hausse de plus de 7,5% par rapport au résultat de la saison dernière (2,92 millions $). L’annonce a été faite par le Ministère du développement rural.



D’après Commodafrica qui rapporte l’information, la croissance de la production sera tributaire de la progression des rendements au lieu de l’agrandissement des superficies ainsi que d’une meilleure disponibilité et d’une utilisation efficace des engrais et des semences par les exploitants.



La filière rizicole représente l’une des réussites du Mali. Deuxième producteur de la céréale d’Afrique de l’Ouest derrière le Nigéria, le pays est l’un des rares du continent à être autosuffisant.



La culture de la graminée se fait principalement le long du fleuve Niger, dans les régions de Ségou et de Mopti.



La saison rizicole malienne englobe une phase production qui va de mai à octobre, et une phase de commercialisation qui court d’octobre à mars.