Modibo Koné, Candidat du MMK à l’élection présidentielle : « Le temps d’une nouvelle étape est arrivé ! » - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Modibo Koné, Candidat du MMK à l’élection présidentielle : « Le temps d’une nouvelle étape est arrivé ! » Publié le samedi 10 mars 2018 | Aujourd`hui

Tweet

Après avoir été investi, le 4 mars 2018, par le Mouvement Mali Kanu (MMK) comme candidat à l’élection présidentielle du 29 juillet 2018, l’ancien PDG de la Compagnie Malienne de Développement Textile (CMDT), Modibo Koné, a fait une démonstration de force le lendemain au Stade Omnisports Modibo Kéïta de Bamako.



Devant des militants et sympathisants venus de l’intérieur et de l’extérieur du pays ainsi que des représentants des partis amis, le candidat du MMK a tenu d’abord à rassurer le peuple malien à propos du sens de son combat. «Je me présente devant vous sans haine et je n’ai de haine envers personne. Je suis pour le Mali, pour les amis du Mali, pour les paysans. Je suis pour les jeunes qui s’expriment, je suis également pour tous nos vaillants soldats».



Modibo Koné s’est dit également prêt à exécuter les missions que le peuple malien lui confiera dans les jours à venir. Il s’est dit intraitable sur les situations qui freinent le développement du pays. « Au contraire, je suis contre la guerre, je suis contre le chômage des jeunes, la corruption, l’instrumentalisation de la justice, la mauvaise gouvernance, le mauvais système éducatif. Je suis en guerre contre tous ceux qui enfoncent le pays depuis si longtemps », a-t-il ajouté.



Pour le candidat du MMK, il n’y a jamais eu une guerre ethnique au Mali. « Nous sommes tous le même peuple au Mali. Concertons-nous pour remédier ce conflit, cette guerre qui ne fait pas avancer. Toute la sous-région nous regarde depuis longtemps mais, nous sommes toujours immobiles. Nous sommes devenus le maillon faible. Le temps d’une nouvelle étape est arrivé », a-t-il déclaré.



Modibo Koné a également affirmé que le MMK a été créé afin d’apporter des solutions à tous ces problèmes. «Nous sommes ensemble avec vous pour gérer les problèmes de ce pays », a-t-il souligné. L’ancien PDG de la CMDT a enfin fait savoir aux militants que le MMK est membre d’une plateforme composée de 11 partis politiques dont il respectera les décisions.



Ousmane Ballo