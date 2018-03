L’ACI traverse une situation de trésorerie désastreuse : Nécessité d’un audit de la gestion chaotique de l’ex-Pdg Kalifa Sissoko - abamako.com

Aujourd’hui, il faut obligatoirement un Audit sur la gestion chaotique de l’Ex-Dg de l’Agence de cessions Immobilières (Aci) Kalifa Sissoko, pour constater l’ampleur des difficultés financières et prendre les mesures de redressement nécessaires.



Depuis quelques semaines, c’est l’ex-président de la Chambre de commerce et d’industrie du Mali (Ccim) Mamadou Tiéni Konaté qui gère les affaires de l’Agence de cessions immobilières (Aci). Il remplace à ce poste Cheick Sidiya Sissoko plus connu sous le nom de Kalifa, nommé ministre en charge de l’Habitat et de l’Urbanisme, le 30 décembre 2017, dans le gouvernement de Soumeylou Boubèye Maïga. Malheureusement, ce dernier n’a laissé que des problèmes au niveau de l’Aci, après plus de 5 ans de gestion chaotique.



Aujourd’hui, le nouveau Dg Mamadou Tiéni Konaté aura moult difficultés pour sortir l’Aci du gouffre dans lequel il est en train de sombrer. Selon nos sources, Konaté vient pour ne gérer que des problèmes. Pour ce faire, il va faire d’abord face aux engagements bancaires puisque le passif de l’Aci est trop lourd. En plus, selon toujours nos sources, l’ex-Dg n’a fait que s’enrichir sur le dos de l’Aci. “Il a liquidé des centaines de parcelles cédées à ses proches au détriment de l’intérêt de la Société. Pour ce faire, il disposait d’un réseau mafieux. C’était pour lui une source d’enrichissement que de faire face aux projets viables. Ce qui fait un manque à gagner pour l’Aci. Aujourd’hui, l’Aci est dans une zone de turbulence, tellement que les problèmes sont énormes” précise notre source.



En tout cas, l’ex-Dg, Kalifa Sissoko, a laissé l’Aci dans une situation de trésorerie désastreuse. Pour redresser cette société, il faut obligatoirement un audit fiable pour fouiller dans la gestion de ce cadre véreux et d’une “moralité douteuse”.



A.B. HAÏDARA