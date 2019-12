Affaire disparition Birama TOURE: Le juge d’instruction et le Procureur de la C IV à Paris pour entendre Adama Dramé et Papa Mamby - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Affaire disparition Birama TOURE: Le juge d’instruction et le Procureur de la C IV à Paris pour entendre Adama Dramé et Papa Mamby Publié le mardi 17 decembre 2019 | L’Indicateur Renouveau

Tweet

Dans le cadre de l’instruction du dossier de disparition de notre confrère, Birama Touré, le juge d’instruction et le Procureur en charge du dossier au niveau du tribunal de la Commune IV se rendront prochainement en France pour entendre le directeur de publication du journal Le Sphinx, Adama Dramé et l’ex-policier Papa Mamby Keita. Le ministre de la justice française vient de donner son accord.

Les choses pourront bientôt évoluer dans le cadre de l’instruction du dossier de disparition de notre confrère, Birama Touré. Selon des informations recueillies auprès du ministère de la Justice, le juge d’instruction et le Procureur en charge du dossier au niveau du tribunal de la Commune IV se rendront prochainement en France pour entendre le directeur de publication du journal le Sphinx Adama Dramé et l’ex-policier Papa Mamby Keita. Le ministre de la justice française vient de donner son accord.