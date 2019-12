Axe Gao-Niamey : Un car attaqué et plus de 6 millions de F CFA emportés - abamako.com

Axe Gao-Niamey : Un car attaqué et plus de 6 millions de F CFA emportés Publié le mardi 17 decembre 2019



Un car de la compagnie Rimbo venant du Niger a été braqué, hier à quelques kilomètres de Tassigha dans le cercle d’Ansongo par des bandits armés. Si aucune victime n’est à déplorer, les bandits sont partis avec plusieurs objets de valeur et une somme d’environ 6 millions de F CFA.

Depuis le repli tactique des Forces de défense et de sécurité dans la localité de Labbezanga, l’axe Gao-Niamey est devenu un no man’s land ou règne impunément les bandits armés.