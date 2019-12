Dialogue national inclusif (DNI) : C’est parti pour la phase nationale - abamako.com

News Politique Article Politique Dialogue national inclusif (DNI) : C’est parti pour la phase nationale Publié le mardi 17 decembre 2019 | Mali Tribune

Ouverture du Dialogue National Inclusif

Le Palais de la culture a abrité le samedi 14 Décembre 2019, l`ouverture du Dialogue National Inclusif sous haute présence du Président de la République, Ibrahim Boubacar KEITA. Tweet

Le président de la République, Ibrahim Boubacar Keita, a procédé à l’ouverture des travaux de la dernière phase du DNI, le dimanche 16 décembre 2019 au Palais de la Culture Amadou Hampâté Ba.







A la suite de la situation politico-sécuritaire et sociale dégradante du pays, les fils et filles de la nation ont jugé nécessaire d’aller à un dialogue inclusif dont les recommandations seront des pistes de conduite pour le Mali. L’appel a été lancé et le président IBK a répondu. Le dialogue a démarré depuis juin dernier par la mise en place d’un triumvirat : 3 facilitateurs dont Baba Akhib Haïdara, Aminata Dramane Traoré et Ousmane Issoufi Maïga.



Après cette étape, il y a eu des concertations ayant conduit à l’adoption des TDR. Ensuite une première concertation a été faite au niveau régional, dans les cercles, les 6 Communes de Bamako et la diaspora. Aux dires du président de la commission d’organisation du DNI, Cheick Sidi Diarra, à l’issue des premiers travaux, 32451 recommandations ont été déposées, 6382 sur la paix et la réconciliation, 5061 pour la réforme politique et institutionnelle.



La phase nationale, lancée le samedi, sera bouclée dimanche prochain. Elle offre l’occasion aux délégués, venus de l’intérieur du pays et de la diaspora, de se pencher pendant 8 jours sur 3 grandes thématiques : Paix, Sécurité et Cohésion, politique institutionnelle et gouvernance.



Lors de la cérémonie d’ouverture, le président IBK a invité les participants à œuvrer de telle sorte que la phase nationale soit une synthèse des phases précédentes, à être une force de proposition, afin d’asseoir le processus démocratique, d’adapter les institutions du pays et de corriger la gouvernance.



Le président a aussi notifié les conduites à tenir pour le bon déroulement du dialogue dont la vérité, la sincérité et la convivialité. Il s’est engagé à transformer les recommandations issues des travaux en des actions et la mise en place d’un comité de suivi indépendant. “ Je me suis engagé à faire mettre en œuvre les recommandations issues des travaux. Je ne m’y déroberai point”, a promis le président, avant de rappeler que “notre diversité est notre seule richesse et notre unité, notre seul intérêt”.



Le porte-parole du Triumvirat, Ousmane Youssifi Maïga, a réaffirmé leur indépendance tout au long du processus vis-à-vis des autorités politiques et a rassuré que les TDR n’étaient pas immuables. Il a aussi confié que les TDR, les résolutions des phases précédentes du dialogue et les recommandations qui seront issues de cette dernière phase, seront tous disponibles sur le site www.dialoguenational.ml.



A souligner que les autorités religieuses, son Eminence le Cardinal Jean Zerbo, le président du Haut conseil islamique, Asseid Ousmane Madani Cherif Haïdara, les autorités politiques, les membres du gouvernement, le Premier ministre, Dr. Boubou Cissé, des anciens ministres, les groupes armés signataires (CMA et la Plateforme), les membres des organisations internationales, les partenaires financiers ; toutes les forces vives de la nation exceptée l’opposition politique du Front pour la sauvegarde de la démocratie (FSD) ; participent à cet évènement.



Koureichy Cissé